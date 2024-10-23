Рестораторы попросили Минфин отложить на год повышение акциза на пиво и пивные напитки

Оно может «крайне негативно» сказаться на предпринимательском климате.Соответствующее письмо «Федерация рестораторов и отельеров» направила Минфину, пишут «Ведомости». В министерстве пока не комментировали обращение.Налоговые поправки, которые внесли в Госдуму в «бюджетном пакете», предлагают в 2025 году увеличить акциз на пиво с 0,5-8,6% этилового спирта с 26 рублей до 30 рублей за литр. А в 2026-2027 годах поднять его до 31 рубля и 32 рублей соответственно.По словам ассоциации, ресторанный бизнес «в основном полагается на отечественных производителей». При этом последние «испытывают трудности с сырьём, упаковкой, запчастями для импортного оборудования». Дополнительную финансовую нагрузку также создало введение обязательной маркировки продукции и единого реестра производителей.Федерация попросила отложить повышение акциза до 2026 года и ограничить сумму повышения 4 рублями в течение двух лет: в первый год поднять его на 2 рубля, а затем ещё раз на столько же. Она также поддержала предложение «Опоры России» ввести минимальные розничные цены на пиво, сидр и медовуху.Источник фото: «РИА Новости»В начале октября 2024 года пивовары предупреждали, что резкий рост акцизов приведёт к заморозке инвестпроектов на 33,5 млрд рублей. И отмечали: повышение «“съест” почти всю маржу».#новости
Зачем откладывать, если на след год запланировано новое повышение.
в целом согласен. можно было бы подумать, что через год-два у людей зарплата на 3-4% повысится и из-за этого все станут очень богатыми и снова начнут ходить в бары и пить пиво с акцизами поднятыми на 20-30%.
Но как-то не сходится... смысла нет никакого откладывать. уже никто не ходит, а через год-два-три большинство баров вовсе обанкротятся из-за отсутствия людей. да и количество пива уже никакое, 2 месяца назад был вроде 800 рублей стакан был.
короче посидел на 5000рублей на одного... как бы даже для москвы не дешево. 2 кружки пива+закуска небольшая.
потом я посмотрел почем это пиво не в баре, а просто в магазинах - в 1.5-2 раза дешевле. в целом для бара такого уровня наценка невысокая.
но я редко пью пиво. вернее я его вообще не пью. просто когда я увидел винную карту, я подумал, а не пошл ли оно все в в ж...пу... :)
больше шансов спиться
Да ни в чем уже нет смысла, если так на дело смотреть.
Если отложат ,то по счетчику набежит еще больше
Что потом от нового повышения, еще больше удивиться, когда оно будет вообще Х2, хотя могут надавить на жалость и продлить еще на год
Если бар в хорошем месте, с качественным пивом и едой беспокоиться ВААЩЕ не о чем.