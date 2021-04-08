Мы сделали очень много крутых и качественных вещей в Поднебесной. Классная интернациональная команда, бренд, продукт, дизайн, вкус, маркетинг, приложения для WeChat и AliPay. 4,5 года работы. Выход с одной концепцией и франчайзи в 2016 году, перезапуск и собственные пиццерии в 2019-м. Более $2,5 млн инвестиций.



Адаптация вкусов, исследования, ребрендинг. Новые технологии. Изобретения. Команда, которая реально совершала подвиги и делала невозможное. Бессонные ночи в Ханчжоу. Опыт, знания, инсайты. Открытия.



Мы сделали столько, что больно терять. Столько эмоций, усилий, творческой энергии, времени, нашей души было вложено в наш проект в Китае. И у нас есть ресурсы и возможности для развития. Но мы закрываемся.