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Еда
Евгения Евсеева

«Додо пицца» объявила об уходе из Китая после пяти лет работы Статьи редакции

Сеть работала в стране с 2016 года.

О закрытии пиццерий сообщил в Instagram основатель «Додо пиццы» Фёдор Овчинников. В своём Telegram-канале он рассказал о причинах такого решения.

Среди причин — уход от глобальной бизнес-модели «Додо пиццы», так как сеть в Китае превратилась в «независимый стартап». Также Овчинников рассказал о сложностях, возникших на китайском рынке — сильной конкуренции, «самодостаточности» Китая, где другой менталитет и традиции, а большинство не разговаривает на английском.

«Додо пицца» не планирует сохранять бизнес в Китае, продавать китайским партнёрам или развивать франчайзинг. В ближайшее время сеть закроет пиццерии и ликвидирует компанию. Сотрудникам, которым не смогут предложить работу или решившим уйти из «Додо пиццы», выплатят компенсации.

Мы сделали очень много крутых и качественных вещей в Поднебесной. Классная интернациональная команда, бренд, продукт, дизайн, вкус, маркетинг, приложения для WeChat и AliPay. 4,5 года работы. Выход с одной концепцией и франчайзи в 2016 году, перезапуск и собственные пиццерии в 2019-м. Более $2,5 млн инвестиций.

Адаптация вкусов, исследования, ребрендинг. Новые технологии. Изобретения. Команда, которая реально совершала подвиги и делала невозможное. Бессонные ночи в Ханчжоу. Опыт, знания, инсайты. Открытия.

Мы сделали столько, что больно терять. Столько эмоций, усилий, творческой энергии, времени, нашей души было вложено в наш проект в Китае. И у нас есть ресурсы и возможности для развития. Но мы закрываемся.

Фёдор Овчинников
основатель «Додо пиццы»

«Додо пицца» открыла первую пиццерию в городе Яньтай провинции Шаньдун в 2016 году. В 2019 году компания проводила ребрендинг для китайской аудитории.

#новость #додопицца

4643 просмотров
58 58 комментариев
11
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Вася Пражкин

70

 сильной конкуренции

другой менталитет

большинство не разговаривает на английском

Не ну кто знал, кто знал, что так будет. Так неожиданно..

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Потенциальный кубок

Вася
2

Но ведь главная причина - уход от глобальной бизнес-модели )) А это все так, не предугадали, сэкономили на топовых аналитиках, которые бы подсказали, что в Китае и конкуренция и английский не знают (потому что говорят на китайском).

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Alexey Ivanov

Потенциальный
28

На виси могли спросить...

Ответить

Gleb Tyutikov

Alexey
0

А на форуме БКРС для китаистов все разложить до атомов.

Ответить

Mike Espoo

Вася
5

Постоянно читаю статьи и мнение экспертов на тему какой там крутой рынок, что Вы не понимаете, это такие возможности.
Но в итоге все наши компании рано или поздно понимают, что вместо прибыли ничего кроме убытков там не получают и уходят.

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Ilya Brin

Вася
4
Ответить

Yury Kotov

25

Надо было Додо Лапшу запускать

Ответить

Kek Man

Yury
12

Додо два большой миска рис

Ответить

Потенциальный кубок

Kek
0

И ему в ответ: «Конишуа, йопту»

Ответить

Victor Cold

Kek
0

И кошачья жена в подарок

Ответить

Trubin 🐜

7

Стоило потратить 5 лет, чтобы понять, что китайцы не жрут пиццу, они любят лапшу! Лапша, караоке и деньги - это все, что интересует китайца.

Ответить

Ничего личного, но

Trubin
38

и российский лес

Ответить

Ничего личного, но

Ничего
4

соглашусь, так себе шутка

Ответить

Andreas Lapueros

Ничего
6

Да збс шутеечка чо ты )

Ответить

Vitaliy Sitnikov

Ничего
3

если вороватые иваны готовы лес продавать за бесценок, то почему бы и нет

Ответить

Anton Ivanov

Vitaliy
0

Рыбак рыбака видит издалека.

Ответить

Andreas Lapueros

Trubin
3

Китайцы любят всё. Более того, китайцев очень много , поэтому рынок есть. Просто Додо «не смогла». И это нормально, смогли зато в других странах

Ответить

евгений аношин

Andreas
0

тонко

Ответить

Yuri Istomin

Trubin
0

KFC и McD себя там неплохо чувствуют.
Просто надо открываться в растущих мультикультурных городах, типа Шанхая или Шэньчжэня. А не в деревне.

Ответить

Murat Oshroev

5

Жаль. 
Интересно, есть российские компании, у которых получилось в Китае?

Ответить

hd2gg

Murat
11

Газпром

Ответить

Антон Штадлер

hd2gg
3

Скорее Роснефть

Ответить

Станислав Назаров

hd2gg
0

ну ну... Продавать газ себе в убыток, заебись получилось конечно. 

Ответить

Александр Якунин

Станисл…
–1

А ты забавный.

Ответить

Станислав

Алексан…
2

Прости, в комментариях не знакомлюсь. 💔

Ответить

Александр Якунин

Станисл…
–1

Стеснительный, и не очень умный.

Ответить

Станислав

Алексан…
0

Неумение принимать отказы и переход на оскорбления, говорит лишь о психологической незрелости и комплексах. 

Ответить

Mikhail

Станисл…
0

Ого! Вы ещё не только во внешней экономике разбираетесь, но и диагнозы по комментариям умеете ставить. Очень редкий вид пользователя на ВЦ.

Ответить

Anton Ivanov

Станисл…
0

Тебе бы такой убыток, лол

Ответить

Евгений Старцев

Murat
6

РосДерево

Ответить

Mike Espoo

Евгений
0

Ну если можно считать вот это успехом
https://www.rbc.ru/society/15/08/2019/5d54ba089a79476b07ab3d65
https://www.rbc.ru/society/05/08/2019/5d47fb689a79479754121d0a

Ответить

Илья М

Murat
0

Работать внутри в сервисной сфере? это какие-то боги должны быть кмк, с тамошним населением-конкуренцией.
Вот поставщиков своего туда - есть у нас, продукты питания и сельхоз хотя бы.

Ответить

Aleksandr Starcev

4

да ладно, мог бы сказать мы не можем работать в китае по этическим соображениям (права человека, уйгуры), а на сделку с совестью не готовы 

Ответить

Andreas Lapueros

Aleksandr
1

Вот поэтому он никогда не будет в списке форбс или в интервью на NY times )
Слишком честный походу 

Ответить

Sergey Vasiliev

4

Зато 5 лет можно было гордо заливать про мировую экспансию 

Ответить

Black Jack

Sergey
0

Еще можно затереть про неодобрение гейского гнёта Кука в отношении работников Фоксконна.

Ответить

Евгений Недосекин

3

а большинство не разговаривает на английском.

Кто-нибудь может мне пояснить, почему это в причинах закрытия?
Типо продавцы на кассе общались на английском, а не на китайском?

Ответить

Evgeny Kozlov

Евгений
2

Управлять персоналом сложнее. Коммуникацию не так просто построить.

Ответить

common sense preacher

Евгений
0

аск Федор, хи ноуз фо щюа

Ответить

Serega T

2

Хотелось бы больше конкретики услышать.

Ответить

Stanislav

1

Донер 42 точно зайдет :)

Ответить

Холден Колфилд

0

Только вот смотрел сторис Овчинникова про китайские филиалы. Думал что все гуд у него там

Ответить

Александр Робинович

0

Инвестиции 2,5 понятно , в + хоть вышли кто инвестировал ?

Ответить

Антон Штадлер

Александр
0

Если закрывают, то как думаешь?

Ответить

Andrew Stepanov

0

Съели

Ответить

Raimond Vladimirov

Andrew
0

Пиццу?

Ответить

Alexey Ivanov

0

В США тоже история закончилась плохо у ДОДО. Но в РФ они круты: с нуля построить такую компанию...

Ответить

Алексей Дымов

0

Да, тяжелое, но правильное решение

Ответить

Ближний украинец

0

Большинство не разговаривает на английском... вот это поворот!!!

Ответить

a.zhurzh

0

Скопировали у них пиццу, что - ли?))) И стали появляться Бобо пицца, Момо - пицца и так далее?

Ответить

Лев Щенин

0

Если компания не растёт - значит, она падает?
Неужели Додо-пицца скоро закроется, как телефоны Нокия или смартфоны LG ?
Головокружение от успехов ? (с)

Ответить

Denis Kolodin

0
Ответить

Константин Рябов

0

Судя по цитате основателя, приведенной в посте, у компании в Китае все было просто шоколадно) Но вот почему-то приходится закрыться...

Ответить

Николай Бараненко

0

уход от глобальной модели: я так и не понял почему... а как работает Coca Cola или MacDonalds?

Ответить

Yuri Istomin

Николай
0

В Китае есть свои фичи, например там большая редкость коровье молоко и молочка вообще, типа сыров и масла, поэтому например к кофе подают соевое))) Даже в макдаке.

Ответить

Old Nick

0

ромен или пицца? Выбор очевиден.

Ответить

From Siberia to London

0

То есть вот так, даже за 3 копейки китайским «партнёрам» не получилось продать остатки ДоДо и пришлось эту курицу тупо резать.
Ждём новостей о закрытии в Штатах, где рулит бывшая франчайзи и в Англии.

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Данила Верещаков

0

Но в России же тоже большинство не разговаривает на английском. Как же так - тут взлетело, а там нет?

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