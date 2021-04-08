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«Додо пицца» объявила об уходе из Китая после пяти лет работы Статьи редакции
Сеть работала в стране с 2016 года.
О закрытии пиццерий сообщил в Instagram основатель «Додо пиццы» Фёдор Овчинников. В своём Telegram-канале он рассказал о причинах такого решения.
Среди причин — уход от глобальной бизнес-модели «Додо пиццы», так как сеть в Китае превратилась в «независимый стартап». Также Овчинников рассказал о сложностях, возникших на китайском рынке — сильной конкуренции, «самодостаточности» Китая, где другой менталитет и традиции, а большинство не разговаривает на английском.
«Додо пицца» не планирует сохранять бизнес в Китае, продавать китайским партнёрам или развивать франчайзинг. В ближайшее время сеть закроет пиццерии и ликвидирует компанию. Сотрудникам, которым не смогут предложить работу или решившим уйти из «Додо пиццы», выплатят компенсации.
«Додо пицца» открыла первую пиццерию в городе Яньтай провинции Шаньдун в 2016 году. В 2019 году компания проводила ребрендинг для китайской аудитории.
сильной конкуренции
другой менталитет
большинство не разговаривает на английском
Не ну кто знал, кто знал, что так будет. Так неожиданно..
Потенциальный кубок
Но ведь главная причина - уход от глобальной бизнес-модели )) А это все так, не предугадали, сэкономили на топовых аналитиках, которые бы подсказали, что в Китае и конкуренция и английский не знают (потому что говорят на китайском).
На виси могли спросить...
Постоянно читаю статьи и мнение экспертов на тему какой там крутой рынок, что Вы не понимаете, это такие возможности.
Но в итоге все наши компании рано или поздно понимают, что вместо прибыли ничего кроме убытков там не получают и уходят.
Надо было Додо Лапшу запускать
Стоило потратить 5 лет, чтобы понять, что китайцы не жрут пиццу, они любят лапшу! Лапша, караоке и деньги - это все, что интересует китайца.
и российский лес
соглашусь, так себе шутка
если вороватые иваны готовы лес продавать за бесценок, то почему бы и нет
Китайцы любят всё. Более того, китайцев очень много , поэтому рынок есть. Просто Додо «не смогла». И это нормально, смогли зато в других странах
KFC и McD себя там неплохо чувствуют.
Просто надо открываться в растущих мультикультурных городах, типа Шанхая или Шэньчжэня. А не в деревне.
Жаль.
Интересно, есть российские компании, у которых получилось в Китае?
ну ну... Продавать газ себе в убыток, заебись получилось конечно.
А ты забавный.
Стеснительный, и не очень умный.
РосДерево
Ну если можно считать вот это успехом
https://www.rbc.ru/society/15/08/2019/5d54ba089a79476b07ab3d65
https://www.rbc.ru/society/05/08/2019/5d47fb689a79479754121d0a
да ладно, мог бы сказать мы не можем работать в китае по этическим соображениям (права человека, уйгуры), а на сделку с совестью не готовы
Вот поэтому он никогда не будет в списке форбс или в интервью на NY times )
Слишком честный походу
Зато 5 лет можно было гордо заливать про мировую экспансию
Еще можно затереть про неодобрение гейского гнёта Кука в отношении работников Фоксконна.
а большинство не разговаривает на английском.
Кто-нибудь может мне пояснить, почему это в причинах закрытия?
Типо продавцы на кассе общались на английском, а не на китайском?
Управлять персоналом сложнее. Коммуникацию не так просто построить.
Только вот смотрел сторис Овчинникова про китайские филиалы. Думал что все гуд у него там
Инвестиции 2,5 понятно , в + хоть вышли кто инвестировал ?
Съели
В США тоже история закончилась плохо у ДОДО. Но в РФ они круты: с нуля построить такую компанию...
Скопировали у них пиццу, что - ли?))) И стали появляться Бобо пицца, Момо - пицца и так далее?
Если компания не растёт - значит, она падает?
Неужели Додо-пицца скоро закроется, как телефоны Нокия или смартфоны LG ?
Головокружение от успехов ? (с)
Судя по цитате основателя, приведенной в посте, у компании в Китае все было просто шоколадно) Но вот почему-то приходится закрыться...
уход от глобальной модели: я так и не понял почему... а как работает Coca Cola или MacDonalds?
В Китае есть свои фичи, например там большая редкость коровье молоко и молочка вообще, типа сыров и масла, поэтому например к кофе подают соевое))) Даже в макдаке.
То есть вот так, даже за 3 копейки китайским «партнёрам» не получилось продать остатки ДоДо и пришлось эту курицу тупо резать.
Ждём новостей о закрытии в Штатах, где рулит бывшая франчайзи и в Англии.
Но в России же тоже большинство не разговаривает на английском. Как же так - тут взлетело, а там нет?
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