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Данила Бычков
Будущее

Starship от SpaceX взорвался на земле во время заправки

Ракету-носитель готовили к десятому тестовому запуску.

Источник видео: X/NASASpaceflight
  • Космический корабль Ship 36 модели Starship должен был пройти статическое испытание на огнестойкость на полигоне Бока-Чика в Техасе. Взрыв произошёл через 30 минут после начала заправки ракеты. Во время такого испытания шесть двигателей Starship запускаются на несколько секунд, пока корабль остаётся зафиксированным на стартовой площадке.
  • Отмечается, что взрыв нанёс «серьёзный ущерб» испытательному полигону, что может «парализовать площадку на несколько месяцев».
  • SpaceX в своём заявлении подчеркнула, что ракета столкнулась с «серьёзной аномалией». В компании заверили, что никто из сотрудников не пострадал, а также отметили, что ситуация не представляет угрозу для местных жителей.
  • По данным The Times, всего было проведено девять тестовых запусков, за время испытаний произошло «не менее 11 серьёзных аварий». Например, в 2025-м взрывы произошли во время седьмого, восьмого и девятого испытательных полётов. Десятый запуск Starship должен состояться «позже в июне».

#новости #spacex #starship

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