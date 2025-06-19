Starship от SpaceX взорвался на земле во время заправки

Ракету-носитель готовили к десятому тестовому запуску.Источник видео: X/NASASpaceflightКосмический корабль Ship 36 модели Starship должен был пройти статическое испытание на огнестойкость на полигоне Бока-Чика в Техасе. Взрыв произошёл через 30 минут после начала заправки ракеты. Во время такого испытания шесть двигателей Starship запускаются на несколько секунд, пока корабль остаётся зафиксированным на стартовой площадке.Отмечается, что взрыв нанёс «серьёзный ущерб» испытательному полигону, что может «парализовать площадку на несколько месяцев».SpaceX в своём заявлении подчеркнула, что ракета столкнулась с «серьёзной аномалией». В компании заверили, что никто из сотрудников не пострадал, а также отметили, что ситуация не представляет угрозу для местных жителей.По данным The Times, всего было проведено девять тестовых запусков, за время испытаний произошло «не менее 11 серьёзных аварий». Например, в 2025-м взрывы произошли во время седьмого, восьмого и девятого испытательных полётов. Десятый запуск Starship должен состояться «позже в июне».#новости #spacex #starship