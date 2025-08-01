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Таня Боброва
Будущее

Neuralink объявила о начале клинических исследований в Великобритании

К 2031 году компания рассчитывает вживлять по 20 тысяч мозговых чипов ежегодно, писало Bloomberg.

Источник: NPR 
Источник: NPR 
  • Компания объявила в X, что договорилась о партнёрстве с University College London Hospitals и Newcastle Hospitals. Вместе они изучат возможности нейрочипа для восстановления «цифровой автономии» парализованных пациентов.
  • Компания пригласила пациентов с параличом, вызванном повреждениями спинного мозга и боковым амиотрофическим склерозом, принять участие в исследовании, оставив заявку на сайте.
  • По словам University College London Hospitals, исследователи отберут семь пациентов и оценят безопасность и функциональность устройства, пишет Bloomberg.
  • Neuralink разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером. О первой операции на человеке компания рассказала в начале 2024-го. По данным Bloomberg, кроме США испытания также проводят в Канаде и ОАЭ, а нейрочип получили как минимум девять пациентов.
  • Агентство писало, что в ближайшие шесть лет Neuralink хочет провести «масштабное» расширение, включающее открытие пяти «крупных» клиник. К 2031 году компания рассчитывает вживлять по 20 тысяч мозговых чипов ежегодно.
Ася Карпова
Будущее
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#новости #neuralink

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