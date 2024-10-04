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vc.ru
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Полина Лааксо
Карьера

VK выразила готовность принять на работу уволенных из ABBYY специалистов по машинному обучению

На фоне сообщений о том, что в самом холдинге проходят сокращения, хоть он и опровергает их.

  • VK готова рассмотреть трудоустройство не только отдельных сотрудников, но и сформированных команд, рассказали vc.ru в холдинге. Это поможет усилить экспертизу VK в разработках, связанных как с машинным обучением, так и с искусственным интеллектом в целом.
Источник фото: VK
Источник фото: VK
  • 1 октября 2024 года в соцсетях появились слухи о массовых увольнениях сотрудников ABBYY в офисах на Кипре, а также в Венгрии и Сербии.
  • Некоторые писали, что увольняют россиян. Основательница рекрутинговой фирмы NewHR Кира Кузьменко со ссылкой на неназванного топ-менеджера ABBYY отмечала: национальный признак ни при чём, просто «исторически вся разработка в ABBYY была русскоязычной».

  • Позже слухи прокомментировала ABBYY, назвав сокращения «реорганизацией ключевых операционных функций» в рамках «трансформации бизнеса». Количество сокращённых привести отказалась.

  • 3 октября 2024 года в Telegram заговорили о начале массовых сокращений в VK. Но в холдинге сказали, что «информация не соответствует действительности». Есть и открытые вакансии.

Если вы попали под недавние сокращения в VK и готовы поделиться деталями — пожалуйста, напишите нам на почту: secret@vc.ru.

Полина Лааксо
Карьера
VK сократила 300-600 человек, бывшие сотрудники якобы готовят иски против холдинга — источники

В компании всё опровергают.

Источник фото: VK

#новости #vk #abbyy

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92 комментария
Aina Timo

ФСБ в свою очередь также сообщило о готовности принять уволенных из ABBY прямо в аэропорту

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Barone Rosso

Они распознавали буквы. Крайне опасны.

16
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Ракс

VK беспалевные

29
8
1
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Крафтовый Душнила

- мы уже и рабочие места подготовили!

9
5
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день за днем

они даже не стесняются, ахахахах

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prokhorov

Да никто не удивился

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Freak

Если готовы принимать новых спецов, то вряд ли тогда инфа о сокращении правда

7
7
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