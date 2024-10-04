VK выразила готовность принять на работу уволенных из ABBYY специалистов по машинному обучению

На фоне сообщений о том, что в самом холдинге проходят сокращения, хоть он и опровергает их.VK готова рассмотреть трудоустройство не только отдельных сотрудников, но и сформированных команд, рассказали vc.ru в холдинге. Это поможет усилить экспертизу VK в разработках, связанных как с машинным обучением, так и с искусственным интеллектом в целом.Источник фото: VK1 октября 2024 года в соцсетях появились слухи о массовых увольнениях сотрудников ABBYY в офисах на Кипре, а также в Венгрии и Сербии.Некоторые писали, что увольняют россиян. Основательница рекрутинговой фирмы NewHR Кира Кузьменко со ссылкой на неназванного топ-менеджера ABBYY отмечала: национальный признак ни при чём, просто «исторически вся разработка в ABBYY была русскоязычной».Позже слухи прокомментировала ABBYY, назвав сокращения «реорганизацией ключевых операционных функций» в рамках «трансформации бизнеса». Количество сокращённых привести отказалась.3 октября 2024 года в Telegram заговорили о начале массовых сокращений в VK. Но в холдинге сказали, что «информация не соответствует действительности». Есть и открытые вакансии. Если вы попали под недавние сокращения в VK и готовы поделиться деталями — пожалуйста, напишите нам на почту: secret@vc.ru.Полина ЛааксоКарьера14:02VK сократила 300-600 человек, бывшие сотрудники якобы готовят иски против холдинга — источники В компании всё опровергают.#новости #vk #abbyy
ФСБ в свою очередь также сообщило о готовности принять уволенных из ABBY прямо в аэропорту
Они распознавали буквы. Крайне опасны.
VK беспалевные
- мы уже и рабочие места подготовили!
они даже не стесняются, ахахахах
Да никто не удивился
Если готовы принимать новых спецов, то вряд ли тогда инфа о сокращении правда