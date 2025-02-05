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Полина Лааксо
Карьера

Кабмин Испании поддержал предложение сократить рабочую неделю с 40 часов до 37,5 с сохранением зарплат — бизнес против

Идею ещё предстоит рассмотреть парламенту.

  • Если её одобрят, изменения вступят в силу с 2026 года. По словам заместителя премьер-министра и главы Минтруда Йоланды Диас, мера основывается на идее «жить лучше, работать меньше и быть продуктивнее» и поможет «модернизировать страну».
  • Изначально в обсуждении участвовали кабмин, профсоюзы и Испанская конфедерация предпринимательских организаций (CEOE; объединяет свыше 2 млн компаний и ИП из всех секторов испанской экономики). Но CEOE позже вышла из переговоров: в федерации считают, что у компаний должно быть право самим решать, могут они сократить неделю или нет.
  • CEOE опасается, что повышение минимальной оплаты труда и параллельное снижение продолжительности рабочей недели негативно отразятся на прибыли малого и среднего бизнеса и инвестиционных возможностях, а планирование ужесточится. Прямые издержки от изменений оценили в €42,4 млрд в год.
Источник фото: Telecinco
Источник фото: Telecinco
  • По итогам 2024 года испанский ВВП вырос на 3,2%, превзойдя прогнозы властей и испанского ЦБ. Двигатели роста: развитие туризма и сельского хозяйства и увеличение экспорта.
  • Bloomberg отмечает, что это не первая «интервенционистская» мера в отношении бизнеса и инвестиций со стороны текущего кабмина. Он задумал ввести стопроцентный налог на покупку жилья нерезидентами ЕС и использовал свою 10%-ную долю в одной из крупнейших фирм страны Telefónica, чтобы «сместить» главу совета директоров и посадить на его место менеджера, «близкого» к председателю правительства Педро Санчесу.
  • Эксперименты по сокращению рабочего времени проводят в разных странах и компаниях. В Microsoft рассказывали, что переход на четырёхдневную рабочую неделю привёл к росту продуктивности на 40%. В Bolt наблюдали улучшение качества результатов.
  • В Исландии, Германии и Великобритании указывали на снижение стресса за счёт отказа от пятидневки. Однако в дизайн-агентстве RocketAir отмечали: четыре рабочих дня становятся напряжённее. По этой причине в компании решили пересмотреть отношение к встречам и звонкам — чтобы не терять фокус и не напрягать друг друга ещё сильнее.
Полина Лааксо
Карьера
Опыт Kickstarter, Microsoft и других: четырёхдневная рабочая неделя повышает вовлечённость и продуктивность сотрудников

Благодаря дополнительным выходным и меньшему числу совещаний сотрудники лучше работают и меньше нервничают. А о том, как снизить стресс тем, кто вынужден работать на пятидневке, рассказало Fast Company.

The Week UK

#работа #новости

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64 комментария
Суцкевер Семен - Fond&Flow

В России с этим вопросом все стабильно...

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Макгаффин

ну и отлично. семидневная рабочая неделя, чтобы в выходные крамольные мысли в голову не лезли.
Отдых - это навязанный западом стереотип.

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E. K.

"Рабочими в стране станут субботы или воскресенья". Богатый выбор времён суверенной демократии, нужно вынести этот вопрос на референдум))

2
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igotosochi

Предлагаю семидневную

4
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Roman Orlov

Вот же мерзкий бизнес, лоббирует уменьшение своих затрат на выплату з/п за выход на смену в выходные дни.

Мне кажется, кроме гос-предприятий вообще всё, что я вижу (окей, в Москве и МО), работает каждый день.

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Andrey Vasilev

А вот в России...

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Olga Kalashinkova

Из какого года эта новость?

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