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Полина Лааксо
Инвестиции

Венчурные инвесторы вложили в американские ИИ-стартапы $97 млрд в 2024 году

Это почти половина от общей суммы инвестиций в местные стартапы, которая составила $209 млрд.

  • $209 млрд — примерно на треть больше того, что проекты из США получили в 2023 году, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитику PitchBook.
  • Для ИИ-стартапов это рекорд. Но более «традиционным» фирмам из «трендовых» в прошлом секторов — например, корпоративного ПО, — стало труднее привлекать деньги по «некогда достижимым» оценкам.
  • Сами инвесторы, по подсчётам PitchBook, привлекли $76,1 млрд в 508 фондов — это самые низкие показатели с 2019-го и 2014 года соответственно.
  • Стартапы в Европе по итогам года получили в общей сложности $61,6 млрд против $66,7 млрд в 2023 году. В Азии — $75,9 млрд против $100,1 млрд.
Источник фото: The Washington Post
Источник фото: The Washington Post
  • Крупнейшие технологические компании Microsoft, Nvidia, Amazon и Alphabet нарастили инвестиции в стартапы в 2024 году, вложив по $1 млн и более в 149 проектов. Лидер по числу сделок — Amazon.
  • Среди ИИ-стартапов в США, которые привлекли более $100 млн за тот год: Safe Superintelligence Ильи Суцкевера; OpenAI; xAI Илона Маска — разработчик бота Grok; создатель роботов-гуманоидов Figure AI; поставщик ИИ-решений для бизнеса Writer; разработчик «жидких» нейросетей Liquid AI; и многие другие.
Полина Лааксо
Деньги
ElevenLabs, Oura, Polymarket, GPTZero, Black Forest Labs и другие: 51 «прорывной» стартап 2024 года по версии TechCrunch

Издание решило выделить тех, кто «не так известен, как OpenAI, Anthropic, Mistral и Perplexity».

Команда ElevenLabs. Источник: ElevenLabs

#новости #стартапы #искусственныйинтеллект

22
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6 комментариев
Плоти нологи

Напишите лучше сколько вложили в российские ИИ стартапы?

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Орешник вкладен. Чего это значит, сам он не знает..

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Adwe

Смотрю на это, щелкая семки.
Куда катится мир в пропасть ИИ.

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Покушай булочек

Новости ИИ из России:
- Сбер скачал новую версию ChatGPT
- VK закрыл свой ИИ проект
- МТС думает про ИИ, но все госденьги слил на метавселенную

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Читатель vc.ru

МТС с помощью ИИ и Роскомпозора блокирует доступ к зарубежным сайтам.

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