Полина Лааксо
Инвестиции

Cambricon — китайский конкурент Nvidia — запланировал привлечь $560 млн на разработку чипов

Власти Китая требуют от местных дата-центров снижать зависимость от оборудования американского производства.

  • Cambricon предложила привлечь финансирование ещё в июле 2025 года — на разработку четырёх чипов для тренировки и развёртывания больших моделей и развитие платформы для параллельных вычислений вроде CUDA от Nvidia, пишет SCMP.
  • Шанхайская фондовая биржа одобрила предложение, но теперь компания должна получить согласие от Комиссии по ценным бумагам Китая (CSRC).
  • Ведомства требуют от китайских дата-центров с госучастием, чтобы более 50% установленных у них чипов были произведены местными компаниями. Цель — поддержать развитие отрасли и повысить спрос на решения игроков вроде Cambricon.
Источник фото: Bloomberg
  • Cambricon основана в 2016 году и, по словам издания, считается «надеждой» на китайском рынке графических процессоров. По итогам первого квартала 2025 года её чистая прибыль составила 355 млн юаней, что на 256% больше год к году.
  • В 2020 году она вышла на биржу. За «последний год» стоимость её акций утроилась, а на фоне новости про привлечение инвестиций выросла на 6% — до 976,8 юаня. На закрытии торгов 18 августа бумаги стоили по 950 юаней (10,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на тот же день).
  • На фондовом рынке материкового Китая лишь у одной компании акции стоят больше 1000 юаней — это производитель алкоголя Kweichow Moutai.
  • В 2022 году США ограничили экспорт передовых процессоров Nvidia в КНР из-за опасений, что там их будут использовать в военных целях.
  • В августе 2025 года СМИ сообщили, что Nvidia и AMD заключили с американскими властями сделку: компаниям разрешат продавать некоторые модели чипов в Китай, но обяжут отчислять в бюджет США 15% выручки от этих продаж.
  • В ответ на это китайские власти направили некоторым компаниям уведомления с призывом отказаться от чипов Nvidia H20 и AMD MI308. В первую очередь это коснулось госпредприятий и частных компаний с госзаказами.
