Cambricon — китайский конкурент Nvidia — запланировал привлечь $560 млн на разработку чипов

Власти Китая требуют от местных дата-центров снижать зависимость от оборудования американского производства. Cambricon предложила привлечь финансирование ещё в июле 2025 года — на разработку четырёх чипов для тренировки и развёртывания больших моделей и развитие платформы для параллельных вычислений вроде CUDA от Nvidia, пишет SCMP.Шанхайская фондовая биржа одобрила предложение, но теперь компания должна получить согласие от Комиссии по ценным бумагам Китая (CSRC).Ведомства требуют от китайских дата-центров с госучастием, чтобы более 50% установленных у них чипов были произведены местными компаниями. Цель — поддержать развитие отрасли и повысить спрос на решения игроков вроде Cambricon.Источник фото: BloombergCambricon основана в 2016 году и, по словам издания, считается «надеждой» на китайском рынке графических процессоров. По итогам первого квартала 2025 года её чистая прибыль составила 355 млн юаней, что на 256% больше год к году.В 2020 году она вышла на биржу. За «последний год» стоимость её акций утроилась, а на фоне новости про привлечение инвестиций выросла на 6% — до 976,8 юаня. На закрытии торгов 18 августа бумаги стоили по 950 юаней (10,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на тот же день).На фондовом рынке материкового Китая лишь у одной компании акции стоят больше 1000 юаней — это производитель алкоголя Kweichow Moutai.В 2022 году США ограничили экспорт передовых процессоров Nvidia в КНР из-за опасений, что там их будут использовать в военных целях.В августе 2025 года СМИ сообщили, что Nvidia и AMD заключили с американскими властями сделку: компаниям разрешат продавать некоторые модели чипов в Китай, но обяжут отчислять в бюджет США 15% выручки от этих продаж.В ответ на это китайские власти направили некоторым компаниям уведомления с призывом отказаться от чипов Nvidia H20 и AMD MI308. В первую очередь это коснулось госпредприятий и частных компаний с госзаказами.Данила Бычков