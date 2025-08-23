Y Combinator заявил, что комиссии App Store мешали привлекать деньги стартапам, чей бизнес полностью завязан на покупках внутри приложений

Такое мнение акселератор высказал в рамках разбирательства Apple и Epic Games.Y Combinator направил суду так называемое консультативное заключение — как третье лицо, пишет TechCrunch.По словам акселератора, он сам и венчурное сообщество в целом долгие годы колебались, когда думали об инвестициях в стартапы, которые зависят от покупок внутри приложения. Комиссия Apple в 30% могла лишить их возможности масштабироваться, нанимать людей и реинвестировать деньги в развитие.Теперь, когда суд обязал корпорацию разрешить разработчикам предлагать альтернативные способы оплаты, Y Combinator может «всерьёз рассмотреть инвестиции в инновационные проекты, что раньше не представлялось возможным из-за "налога Apple"».Источник фото: TechCrunchВ 2020 году Epic Games обновила игру Fortnite на iOS и Android и позволила покупать виртуальные предметы в обход магазинов приложений Apple и Google — без необходимости платить им комиссию в размере 30%.Компании в ответ удалили Fortnite из магазинов, сославшись на нарушение правил. Разработчик подал на них в суд с жалобой на монополию. Apple монополистом не признали, но потребовали от неё разрешить размещать в приложениях ссылки на сторонние способы оплаты внутренних покупок.Apple выполнила требование в США, но установила комиссию в 12-27% и ограничивала места размещения и дизайн. 30 апреля 2025-го суд запретил компании брать комиссию за покупки вне App Store, помимо прочего. Apple подала апелляцию, попросив отсрочить исполнение отдельных положений.В июне суд отклонил ходатайство, но Apple подала апелляцию снова. Заключение Y Combinator — это призыв отклонить её, чтобы не ограничивать конкуренцию.#новости #epicgames #apple