Полина Лааксо
Инвестиции

Глава OpenAI Сэм Альтман предложил действующим участникам YC по $2 млн в виде токенов в обмен на долю в их компаниях

Токены дадут сразу, а процент в бизнесе определят потом.

Генпартнёр Y Combinator Дэвид Либ и Альтман. Источник фото: X
  • «Мне не терпится увидеть будущее токенмаксинг-стартапов — как они построят работу внутри и какие продукты разработают», — написал Альтман в X.
  • Заинтересованные участники из текущего «батча» инкубатора Y Сombinator (YC) должны будут заключить «простой договор о будущем капитале». По словам The Information, долю в бизнесе определят в последующем инвестиционном раунде.
  • Партнёр YC и основатель образовательной платформы Clever Тайлер Босмени провёл параллель с Юрием Мильнером, который в 2011 году инвестировал по $150 тысяч в каждого участника.
  • «Токенмаксинг» — это стремление превратить потребление ИИ-токенов в метрику продуктивности. Якобы чем больше токенов сотрудник тратит, тем активнее он использует нейросети и тем ценнее для бизнеса в разгар ИИ-гонки.
  • Сюда же относятся ситуации, в которых техкомпании хвастаются объёмом сжигаемых токенов, чтобы показать свой интерес к ИИ.
  • По оценке The Information, $2 млн хватило бы на 1 трлн токенов в работе с моделью GPT-5. Один токен — это примерно четыре знака или три четвёртых слова. 1500 слов — это около 2040 токенов.
  • Для контекста: сотрудники запрещённой в России Meta всего за 30 дней сожгли 73,7 трлн токенов.
Ася Карпова
«$1,3 млн за месяц? Ты что, переписываешь вселенную на Rust?»: создатель OpenClaw потратил 600 млрд токенов в Codex за счёт OpenAI и вызвал обсуждения в X

У одних FoMO, другие считают, что нанять людей было бы дешевле.

