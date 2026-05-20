Глава OpenAI Сэм Альтман предложил действующим участникам YC по $2 млн в виде токенов в обмен на долю в их компаниях

Токены дадут сразу, а процент в бизнесе определят потом. Генпартнёр Y Combinator Дэвид Либ и Альтман. Источник фото: X«Мне не терпится увидеть будущее токенмаксинг-стартапов — как они построят работу внутри и какие продукты разработают», — написал Альтман в X.Заинтересованные участники из текущего «батча» инкубатора Y Сombinator (YC) должны будут заключить «простой договор о будущем капитале». По словам The Information, долю в бизнесе определят в последующем инвестиционном раунде.Партнёр YC и основатель образовательной платформы Clever Тайлер Босмени провёл параллель с Юрием Мильнером, который в 2011 году инвестировал по $150 тысяч в каждого участника.«Токенмаксинг» — это стремление превратить потребление ИИ-токенов в метрику продуктивности. Якобы чем больше токенов сотрудник тратит, тем активнее он использует нейросети и тем ценнее для бизнеса в разгар ИИ-гонки.Сюда же относятся ситуации, в которых техкомпании хвастаются объёмом сжигаемых токенов, чтобы показать свой интерес к ИИ.По оценке The Information, $2 млн хватило бы на 1 трлн токенов в работе с моделью GPT-5. Один токен — это примерно четыре знака или три четвёртых слова. 1500 слов — это около 2040 токенов.Для контекста: сотрудники запрещённой в России Meta всего за 30 дней сожгли 73,7 трлн токенов.Ася КарповаAI17 мая«$1,3 млн за месяц? Ты что, переписываешь вселенную на Rust?»: создатель OpenClaw потратил 600 млрд токенов в Codex за счёт OpenAI и вызвал обсуждения в X У одних FoMO, другие считают, что нанять людей было бы дешевле.#новости