Производитель «умных» колец Oura конфиденциально подал заявку на IPO в США

Осенью 2025 года инвесторы оценили компанию в $11 млрд.Источник: Oura Компания подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, пишут Reuters и Bloomberg. По словам источника последнего, Oura работает с Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Allen & Co. и Jefferies Financial Group. Собеседник добавил, что выйти на биржу она планирует в 2026 году.Oura основана в 2013 году в Финляндии. Штаб-квартиры находятся в Сан-Франциско, США, и финском Оулу. Компания разрабатывает и продаёт «умные» кольца, которые, по её словам, отслеживают более 50 показателей — сердечный ритм, фазы сна и другие.В сентябре 2025 года глава Oura Том Хейл говорил, что за всё время компания продала 5,5 млн колец. Для сравнения: на октябрь 2024-го показатель составлял более 2,5 млн. В 2026 году компания рассчитывает получить $1,5 млрд выручки.В октябре того же года она привлекла $900 млн при оценке около $11 млрд. Инвестиции планировали направить на «внедрение инноваций» в области ИИ, разработку и добавление новых функций, масштабирование и международную экспансию.В сравнении с «умными» часами кольца пока занимают небольшую долю на рынке носимых устройств, но их популярность быстро растёт, отмечает Bloomberg. Такие устройства есть, например, у Samsung, стартапа Luna и проекта Sandbar бывших сотрудников Meta (признана экстремистской и запрещена в России).Полина Лааксо