Вошла в пятёрку самых дорогих публичных компаний: SpaceX обошла по рыночной капитализации Amazon и ненадолго — Microsoft

Компания начала торги акциями 12 июня 2026 года.Источник: CNBCВ ходе торгов 16 июня 2026 года акции SpaceX росли более чем на 14% — до $220 за штуку, пишет Reuters. Это позволило компании обогнать по рыночной капитализации Amazon и ненадолго превзойти Microsoft — в итоге SpaceX вошла в пятёрку самых дорогих публичных компаний.На 18:19 мск 16 июня бумаги растут на 9,26% и торгуются по $210,3 за штуку. Рыночная капитализация составляет $2,74 трлн. Капитализация Amazon — около $2,68 трлн, Microsoft — $2,92 трлн.Рыночная капитализация трёх крупнейших по этому показателю компаний — Nvidia, Alphabet и Apple — превышает $4 трлн.Оценка до и после IPO у компаний, которые, вероятно, планируют выйти на биржу в 2026 году, и у «великолепной семёрки» (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta*, Nvidia и Tesla). Источник: BloombergSpaceX разместила 555,6 млн акций на Nasdaq Global Select Market и Nasdaq Texas по цене $135 за штуку и превлекла $75 млрд 11 июня 2026 года. Торги под тикером SPCX начались на следующий день с отметки $150 за штуку. С момента листинга бумаги подорожали более чем на 50%, отмечает FT.15 июня компания сообщила, что увеличила объём привлечённых средств на IPO до $85,7 млрд за счёт доразмещения. 16 июня она объявила о покупке ИИ-сервиса Cursor за $60 млрд.Артур ТомилкоИнвестиции21 маяSpaceX подала публичную заявку на проведение IPO — раскрыла данные об убытках и структуре управления, которая позволит Маску сохранить контроль после выхода на биржу Первичное размещение проведут на Nasdaq под тикером SPCX, но точную дату пока не назвали. *Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #spacex