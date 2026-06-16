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Таня Боброва
Инвестиции

Вошла в пятёрку самых дорогих публичных компаний: SpaceX обошла по рыночной капитализации Amazon и ненадолго — Microsoft

Компания начала торги акциями 12 июня 2026 года.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fimage.cnbcfm.com%2Fapi%2Fv1%2Fimage%2F108321514-1781302718607-108321514-1781302640004-gettyimages-2280590160-SPACEX_IPO.jpg%3Fv%3D1781302745&postId=2981675" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">CNBC</a>
Источник: CNBC
  • В ходе торгов 16 июня 2026 года акции SpaceX росли более чем на 14% — до $220 за штуку, пишет Reuters. Это позволило компании обогнать по рыночной капитализации Amazon и ненадолго превзойти Microsoft — в итоге SpaceX вошла в пятёрку самых дорогих публичных компаний.
  • На 18:19 мск 16 июня бумаги растут на 9,26% и торгуются по $210,3 за штуку. Рыночная капитализация составляет $2,74 трлн. Капитализация Amazon — около $2,68 трлн, Microsoft — $2,92 трлн.
  • Рыночная капитализация трёх крупнейших по этому показателю компаний — Nvidia, Alphabet и Apple — превышает $4 трлн.
Оценка до и после IPO у компаний, которые, вероятно, планируют выйти на биржу в 2026 году, и у «великолепной семёрки» (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta*, Nvidia и Tesla). Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fnews%2Ffeatures%2F2026-06-14%2Fspacex-open-ai-anthropic-ipos-have-wall-street-bullish-on-equities-again&postId=2981675" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Bloomberg</a>
Оценка до и после IPO у компаний, которые, вероятно, планируют выйти на биржу в 2026 году, и у «великолепной семёрки» (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta*, Nvidia и Tesla). Источник: Bloomberg
  • SpaceX разместила 555,6 млн акций на Nasdaq Global Select Market и Nasdaq Texas по цене $135 за штуку и превлекла $75 млрд 11 июня 2026 года. Торги под тикером SPCX начались на следующий день с отметки $150 за штуку. С момента листинга бумаги подорожали более чем на 50%, отмечает FT.
  • 15 июня компания сообщила, что увеличила объём привлечённых средств на IPO до $85,7 млрд за счёт доразмещения. 16 июня она объявила о покупке ИИ-сервиса Cursor за $60 млрд.
Артур Томилко
Инвестиции
SpaceX подала публичную заявку на проведение IPO — раскрыла данные об убытках и структуре управления, которая позволит Маску сохранить контроль после выхода на биржу

Первичное размещение проведут на Nasdaq под тикером SPCX, но точную дату пока не назвали.

Фото NYT

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #spacex

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