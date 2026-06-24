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Данила Бычков
Инвестиции

Производитель чипов SK Hynix запланировал привлечь $29 млрд в ходе листинга на Nasdaq — размещение может стать одним из крупнейших в истории после IPO SpaceX

Деньги направят на строительство заводов и новое оборудование.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Южнокорейская SK Hynix подала заявку на листинг американских депозитарных расписок (ADR) на бирже Nasdaq, чтобы профинансировать расширение производства чипов для ИИ, пишут Reuters и Bloomberg. Компания рассчитывает привлечь до $29,4 млрд.
  • Если размещение пройдёт по верхней границе ценового диапазона, оно может стать одним из крупнейших в истории, уступая только IPO SpaceX в июне 2026 года на $85,7 млрд, отмечает Reuters. SK Hynix планирует выпустить до 17,79 млн новых акций, при этом 10 депозитарных расписок будут соответствовать одной обычной акции. Торги должны начаться 10 июля 2026-го.
  • Листинг в США даст SK Hynix доступ к более широкой базе инвесторов и поможет сократить разрыв в оценке по сравнению с конкурентами, отмечает Bloomberg. Привлечённые деньги направят на строительство заводов по производству чипов в Южной Корее и закупку оборудования, включая литографические сканеры от нидерландской ASML.
  • В первом квартале 2026 года выручка SK Hynix почти утроилась год к году и достигла $34 млрд. Чистая прибыль выросла примерно в пять раз по сравнению с первым кварталом 2025-го, до $26 млрд.
  • В конце мая 2026 года рыночная капитализация SK Hynix превысила $1 трлн — вслед за Samsung и Micron. В июне 2026-го SK Hynix обошла Samsung и стала самой дорогой публичной компанией Южной Кореи. Сейчас акции SK Hynix торгуются на Корейской бирже.
Данила Бычков
Техника
Глава совета директоров SK Hynix Чхве Тхэ Вон: «Дефицит чипов памяти сохранится до 2030 года»

Компания планирует нарастить производственные мощности в Южной Корее.

Источник: Bloomberg 

#новости #skhynix