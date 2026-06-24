Производитель чипов SK Hynix запланировал привлечь $29 млрд в ходе листинга на Nasdaq — размещение может стать одним из крупнейших в истории после IPO SpaceX

Деньги направят на строительство заводов и новое оборудование. Источник: BloombergЮжнокорейская SK Hynix подала заявку на листинг американских депозитарных расписок (ADR) на бирже Nasdaq, чтобы профинансировать расширение производства чипов для ИИ, пишут Reuters и Bloomberg. Компания рассчитывает привлечь до $29,4 млрд.Если размещение пройдёт по верхней границе ценового диапазона, оно может стать одним из крупнейших в истории, уступая только IPO SpaceX в июне 2026 года на $85,7 млрд, отмечает Reuters. SK Hynix планирует выпустить до 17,79 млн новых акций, при этом 10 депозитарных расписок будут соответствовать одной обычной акции. Торги должны начаться 10 июля 2026-го.Листинг в США даст SK Hynix доступ к более широкой базе инвесторов и поможет сократить разрыв в оценке по сравнению с конкурентами, отмечает Bloomberg. Привлечённые деньги направят на строительство заводов по производству чипов в Южной Корее и закупку оборудования, включая литографические сканеры от нидерландской ASML.В первом квартале 2026 года выручка SK Hynix почти утроилась год к году и достигла $34 млрд. Чистая прибыль выросла примерно в пять раз по сравнению с первым кварталом 2025-го, до $26 млрд.В конце мая 2026 года рыночная капитализация SK Hynix превысила $1 трлн — вслед за Samsung и Micron. В июне 2026-го SK Hynix обошла Samsung и стала самой дорогой публичной компанией Южной Кореи. Сейчас акции SK Hynix торгуются на Корейской бирже.Данила БычковТехника17 марГлава совета директоров SK Hynix Чхве Тхэ Вон: «Дефицит чипов памяти сохранится до 2030 года» Компания планирует нарастить производственные мощности в Южной Корее. #новости #skhynix