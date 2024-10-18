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Полина Лааксо
Право

Google разрешили не менять правила работы магазина приложений, пока суд не рассмотрит апелляцию корпорации по спору с Epic Games

Разбирательство между компаниями идёт с 2020 года.

  • 7 октября 2024 года судья Джеймс Донато вынес решение, которое обяжет Google на три года разрешить дистрибуцию сторонних магазинов приложений в Google Play и запретит платить разработчикам за эксклюзивное размещение.
  • Оно должно было вступить в силу с 1 ноября этого же года, но Google попросила Апелляционный суд девятого округа США «заморозить» сроки. По её словам, необходимость «открыть» экосистему Android может угрожать безопасности сервисов.
  • В итоге Донато разрешил ничего не предпринимать, пока суд не изучит обращение, рассказали Reuters и The Verge. Последнее допустило, что процесс затянется так, что Google Play сможет сохранить текущие правила ещё на несколько лет, поскольку она также подала апелляцию на само решение.
Источник фото: The Verge
Источник фото: The Verge
  • В 2020 году Epic Games обновила игру Fortnite на iOS и Android и позволила покупать виртуальные предметы в обход магазинов приложений Apple и Google и их комиссий в размере 30%.
  • Её позицию поддержали игроки рынка вроде Microsoft, а также более 30 профессоров экономики и права. Но компании в ответ удалили игру из магазинов, сославшись на нарушение правил.
  • Разработчик подал на них в суд с жалобой на монополию. В споре с Apple не повезло: в 2021 году обвинения в монополии отверг судья одного из федеральных судов США, а в апреле 2023 года то же самое сделал апелляционный суд. Google, наоборот, признали монополистом.
  • Epic Games тогда заявляла, что победа над Google — это «победа для всех разработчиков и пользователей», так как более 95% приложений на Android продвигаются именно через Google Play. А в сентябре 2024 года подала к ней ещё один антимонопольный иск.

#новости #epicgames #google

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2 комментария
Timur

Срочно мем: "ебать спасибо нахуй"

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Андрей Землянский

Интересно, что Apple не монополист, хотя на iOS не существует магазинов приложений кроме App Store.
А вот Google — монополист, хотя на Android есть несколько крупных магазинов приложений, помимо Play Market, а так же есть возможность устанавливать приложения apk напрямую, загрузив из интернета

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