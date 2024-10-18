Google разрешили не менять правила работы магазина приложений, пока суд не рассмотрит апелляцию корпорации по спору с Epic Games

Разбирательство между компаниями идёт с 2020 года.7 октября 2024 года судья Джеймс Донато вынес решение, которое обяжет Google на три года разрешить дистрибуцию сторонних магазинов приложений в Google Play и запретит платить разработчикам за эксклюзивное размещение.Оно должно было вступить в силу с 1 ноября этого же года, но Google попросила Апелляционный суд девятого округа США «заморозить» сроки. По её словам, необходимость «открыть» экосистему Android может угрожать безопасности сервисов.В итоге Донато разрешил ничего не предпринимать, пока суд не изучит обращение, рассказали Reuters и The Verge. Последнее допустило, что процесс затянется так, что Google Play сможет сохранить текущие правила ещё на несколько лет, поскольку она также подала апелляцию на само решение.Источник фото: The VergeВ 2020 году Epic Games обновила игру Fortnite на iOS и Android и позволила покупать виртуальные предметы в обход магазинов приложений Apple и Google и их комиссий в размере 30%.Её позицию поддержали игроки рынка вроде Microsoft, а также более 30 профессоров экономики и права. Но компании в ответ удалили игру из магазинов, сославшись на нарушение правил.Разработчик подал на них в суд с жалобой на монополию. В споре с Apple не повезло: в 2021 году обвинения в монополии отверг судья одного из федеральных судов США, а в апреле 2023 года то же самое сделал апелляционный суд. Google, наоборот, признали монополистом.Epic Games тогда заявляла, что победа над Google — это «победа для всех разработчиков и пользователей», так как более 95% приложений на Android продвигаются именно через Google Play. А в сентябре 2024 года подала к ней ещё один антимонопольный иск.#новости #epicgames #google
Срочно мем: "ебать спасибо нахуй"
Интересно, что Apple не монополист, хотя на iOS не существует магазинов приложений кроме App Store.
А вот Google — монополист, хотя на Android есть несколько крупных магазинов приложений, помимо Play Market, а так же есть возможность устанавливать приложения apk напрямую, загрузив из интернета