В Санкт-Петербурге зарегистрировали первые иски к кикшерингам из-за электросамокатов

Истцы призывают к ответу именно операторов, а не водителей.О трёх делах рассказала пресс-секретарь петербургских судов Дарья Лебедева. По одному назначили экспертизу, а по двум другим — предварительные заседания.Ответчики по одному — «Яндекс Еда» и «Шеринговые технологии». Истец просит взыскать с них 1 млн рублей за моральный вред и возместить убытки в размере 679 тысяч рублей. После наезда курьера девушке пришлось оплатить «сиделку, инвалидное кресло, ходунки и костыли».Другая пострадавшая подала заявление к Whoosh. Она требует 44 тысячи рублей, а также компенсацию морального ущерба и трат на юридические услуги в размере 500 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно. Девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы.Третий иск тоже против Whoosh. Ответчик и владелец самоката позволил прокатиться на нём несовершеннолетнему, в результате чего истец «получила неизлечимое заболевание и ежедневный рацион из обезболивающих». Сумма требований — 2 млн рублей за моральный ущерб и 45,5 тысячи рублей как компенсацию трат на лечение.Источник: РБКВ конце мая 2024 года в Санкт-Петербурге прошла «операция “Кикшеринг”». За неделю Госавтоинспекция эвакуировала на штрафстоянки тысячи электросамокатов из-за неправильной парковки. Она же выступила против движения по тротуарам. В июле рейд провели снова.В правительстве напоминали: приоритетными для движения средств индивидуальной мобильности считаются велополосы и велопешеходные дорожки. Совместное пользование последними представляет риски для пешеходов, но создание инфраструктуры только для самокатов сочли «сложно реализуемой» идеей.В сентябре Минтранс предложил регистрировать в реестре все «средства микромобильности» и выдавать им учётные номера, а также ограничить скорость езды самокатов рядом с пешеходами.В марте 2025 года ведомство подготовило поправки к правилам дорожного движения и предложило запретить самокатчикам требовать от пешеходов уступить им дорогу — в том числе сигналя. В том же месяце в Госдуме обсудили идею ввести биометрию для тех, кто хочет ездить на скорости выше 12 км/ч.В апреле кикшеринговые сервисы «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh снизили максимальную скорость электросамокатов на тротуарах до 20 км/ч — рассчитывая, что это поможет сократить аварий.Евгения ЕвсееваТранспорт18 апр«Яндекс» предложил единые правила для кикшерингов: ограничить количество самокатов в городах и ввести систему проверки возраста К примеру, через Госуслуги.#новости #электросамокаты