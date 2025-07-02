«ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука снова подала иск к Wildberries почти на 10 млрд рублей

Компания уже подавала такой же иск в январе 2025-го.ООО «ВБ Девелопмент» подало иск к маркетплейсу, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма исковых требований — 9,7 млрд рублей. Внимание на него обратил «Интерфакс».Иск подан в Арбитражный суд Москвы, дата заседания по нему пока не назначена. Других деталей нет. В январе 2025 года «ВБ Девелопмент» уже подавала иск с такой же суммой требований. Решение по нему пока не приняли. Тогда компания объясняла, что сумма — это вознаграждение за построенные объекты и выполненные работы до приостановки строительства в сентябре 2024 года.Wildberries в июне 2024 года объявил об объединении с оператором наружной рекламы Russ. Стороны создали ООО «РВБ» (35% в нём у «Стинн», 65% — у «Вайлдберриз»).Сделка сопровождалась разводом между основательницей Wildberries Татьяной Ким и её супругом Владиславом Бакальчуком, а также конфликтом по поводу «раздела» бизнеса. Бакальчук считал, что это «захват» бизнеса. Ким опровергала информацию.В декабре 2024-го Бакальчук проиграл иск о передаче активов Wildberries совместному с Russ юрлицу. Суд не поддержал и другой иск — Ким и «ВБ Девелопмент» к Бакальчуку на 37 млрд рублей. Оба подали апелляцию. В апреле 2025-го Ким выиграла иск по разделу имущества и стала единственной владелицей маркетплейса.#новости #wildberries