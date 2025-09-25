Apple попросила ЕС отменить или смягчить закон о цифровых рынках, регулирующий деятельность крупных технологических компаний

По нему компанию оштрафовали на $570 млн в апреле 2025 года. В своём блоге компания заявила, что закон о цифровых рынках (DMA) ухудшает пользовательский опыт в ЕС, нарушает «простую и бесшовную» интеграцию между устройствами Apple, создаёт угрозы для безопасности и конфиденциальности пользователей и ведёт к «нечестной конкуренции».При этом в Apple отметили, что тратят «тысячи» часов, чтобы внедрить в ЕС новые функции в соответствии с требованиями закона, и призвали регуляторов более внимательно изучить его влияние на пользователей.В отдельном заявлении, направленном в Европейскую комиссию, Apple призвала отменить или смягчить DMA, пишет Bloomberg. Компания также предложила, чтобы контроль за исполнением закона осуществляло «независимое европейское агентство».Новый этап конфликта между Apple и ЕС произошёл на фоне попыток президента США Дональда Трампа надавить на ЕС по поводу решений, которые касаются крупных американских технологических компаний, отмечает France24.В апреле 2025 года Еврокомиссия оштрафовала Apple на $570 млн постановив, что компания не устранила технические ограничения, которые мешают разработчикам принимать платежи в обход App Store.Позже Apple обжаловала это решение, но её обязали выполнить требования. Компания ввела два уровня комиссий в App Store в ЕС и разрешила распространять ссылки на оплату вне App Store на любой площадке.В сентябре 2025 года компания ограничила функцию перевода в реальном времени в AirPods для европейских пользователей из-за «строгих требований» закона о цифровых рынках в отношении сервисов для перевода речи.#новости #apple