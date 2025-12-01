Основательнице Theranos Элизабет Холмс снова сократили срок пребывания в тюрьме

Изначально она должна была выйти в сентябре 2034 года.Холмс в тюрьме, август 2025 года. Источник фото: Fox News Digital Новая дата — 30 декабря 2031 года, пишет Business Insider со ссылкой на базу Федерального бюро тюрем при Минюсте США.Причина не указана. Издание обратилось за комментариями к ведомству и адвокатам Холмс, но к моменту публикации те не ответили.В 2023 году предпринимательнице уже сократили срок почти на два года, назначив датой освобождения 29 декабря 2032 года. Тогда в бюро напоминали о системе поощрения за примерное поведение.Основанная в 2003 году Theranos занималась разработкой оборудования для мгновенных клинических анализов крови. Проблемы начались в 2015 году, когда компанию обвинили в подмене результатов и использовании чужих разработок. В 2014 году её оценка достигала $9 млрд, в 2015 году упала до $800 млн.В марте 2018 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что Холмс и бывший президент проекта Рамеш Балвани преувеличивали свои успехи перед инвесторами и СМИ, чтобы привлечь больше средств, и обманным путём собрали около $750 млн.В сентябре стартап объявил, что закроется и ликвидирует бизнес, чтобы вернуть кредиторам оставшиеся у проекта деньги в течение года. Инвесторы к тому моменту потеряли из-за Theranos около $1 млрд.Из-за пандемии и беременности Холмс слушания начались только в сентябре 2021-го. Тогда же одна из сотрудниц стартапа сказала суду, что его основательница знала о проблемах: что устройство Theranos собирает недостаточно крови и не показывает часть результатов.В 2022 году присяжные признали Холмс виновной в сговоре с целью обмана инвесторов и мошенничестве. Ей грозило до 20 лет тюрьмы, однако приговорили её в итоге к 11. Это средний срок, который суд назначает «белым воротничкам» за похожие нарушения, отмечало тогда WSJ. Ожидаемая дата выхода Балвани — 21 апреля 2033 года. Ему тоже сокращали срок.Полина ЛааксоДеньги14.05.2023«Не привлеки я столько внимания, произвела бы революцию»: главное из интервью Элизабет Холмс — первого с 2016 года Она планирует продолжить работу над новыми проектами в биотехе даже в тюрьме. #новости #theranos #элизабетхолмс