Объединённая компания Wildberries и Russ запланировала купить строящийся в «Москва-Сити» небоскрёб под штаб-квартиру

Сумму сделки не раскрыли. Застройщик «Галс Девелопмент» планирует построить бизнес-центр у моста Багратион к 2030 году. Wildberries и Russ выкупят его и разместят в нём штаб-квартиру объединённой компании РВБ, рассказали в маркетплейсе.Проект находится на стадии экспертизы проектной документации. Планируемая высота объекта — 398 м, застройщик называет его самым высоким офисным зданием в Москве. В небоскрёбе будет 75 этажей, общая площадь составит 214 тысяч м². Он рассчитан на размещение 17 тысяч человек.Архитектура здания вдохновлена идеями супрематизма, которые предполагают прямые линии и геометрические формы. Фасад будет выполнен из закалённого стекла и тонких металических пластин.Изображение «Галс Девелопмент»В августе 2024 года источники «Ведомостей» рассказали, что Wildberries и Russ обсуждают покупку строящегося в «Москва-Сити» небоскрёба «Империя II» у структур холдинга USM Алишера Усманова и Solvers Estate Олега Малиса. Но никаких соглашений между сторонами подписано не было.По словам представителей РВБ, компания рассматривала разные варианты, но решила остановиться на покупке уже спроектированного объекта. Сумму сделки они не раскрыли.Wildberries объявил об объединении с одним из крупнейших в России операторов наружной рекламы Russ летом 2024 года. Стороны создали совместную компанию РВБ: 35% в ней у ООО «Стинн», 65% у ООО «Вайлдберриз» (в нём Татьяна Ким владеет 99%, ещё 1% у её мужа Владислава Бакальчука). Гендиректор — глава Russ Роберт Мирзоян.Реструктуризацию завершили к октябрю. Она сопровождается конфликтом между Ким и Бакальчуком. Последний считает, что это «захват» бизнеса — «активы выводятся практически за бесценок». Ким опровергает эту информацию. В октябре 2024 года Бакальчук подал иск с требованием признать недействительными сделки по передаче активов Wildberries объединённой с Russ компании РВБ, но проиграл дело в суде первой инстанции. Арбитражный суд также отказал Татьяне Ким и «ВБ Девелопмент» по иску к Бакальчуку на 37 млрд рублей.#новости #wildberries #рвб
Там будет самый большой пункт выдачи.
Вся Москва-Сити будет туда ходить
Просто будут бросать последнего этажа заказы
Там куб собирались строить
на 38 этаже
Деньги негде хранить? 2030 точно будет интересным годом.
А как давно всё планировать стали на 2030 год