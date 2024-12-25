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Артур Томилко
Маркетплейсы

Объединённая компания Wildberries и Russ запланировала купить строящийся в «Москва-Сити» небоскрёб под штаб-квартиру

Сумму сделки не раскрыли.

  • Застройщик «Галс Девелопмент» планирует построить бизнес-центр у моста Багратион к 2030 году. Wildberries и Russ выкупят его и разместят в нём штаб-квартиру объединённой компании РВБ, рассказали в маркетплейсе.
  • Проект находится на стадии экспертизы проектной документации. Планируемая высота объекта — 398 м, застройщик называет его самым высоким офисным зданием в Москве. В небоскрёбе будет 75 этажей, общая площадь составит 214 тысяч м². Он рассчитан на размещение 17 тысяч человек.
  • Архитектура здания вдохновлена идеями супрематизма, которые предполагают прямые линии и геометрические формы. Фасад будет выполнен из закалённого стекла и тонких металических пластин.
Изображение «Галс Девелопмент»
Изображение «Галс Девелопмент»
  • В августе 2024 года источники «Ведомостей» рассказали, что Wildberries и Russ обсуждают покупку строящегося в «Москва-Сити» небоскрёба «Империя II» у структур холдинга USM Алишера Усманова и Solvers Estate Олега Малиса. Но никаких соглашений между сторонами подписано не было.
  • По словам представителей РВБ, компания рассматривала разные варианты, но решила остановиться на покупке уже спроектированного объекта. Сумму сделки они не раскрыли.
  • Wildberries объявил об объединении с одним из крупнейших в России операторов наружной рекламы Russ летом 2024 года. Стороны создали совместную компанию РВБ: 35% в ней у ООО «Стинн», 65% у ООО «Вайлдберриз» (в нём Татьяна Ким владеет 99%, ещё 1% у её мужа Владислава Бакальчука). Гендиректор — глава Russ Роберт Мирзоян.
  • Реструктуризацию завершили к октябрю. Она сопровождается конфликтом между Ким и Бакальчуком. Последний считает, что это «захват» бизнеса — «активы выводятся практически за бесценок». Ким опровергает эту информацию.
  • В октябре 2024 года Бакальчук подал иск с требованием признать недействительными сделки по передаче активов Wildberries объединённой с Russ компании РВБ, но проиграл дело в суде первой инстанции. Арбитражный суд также отказал Татьяне Ким и «ВБ Девелопмент» по иску к Бакальчуку на 37 млрд рублей.

#новости #wildberries #рвб

33
33
22
29 комментариев
Mikhail Medvedev

Там будет самый большой пункт выдачи.

17
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Денис Фадеев

Вся Москва-Сити будет туда ходить

3
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Boby Fisher

Просто будут бросать последнего этажа заказы

2
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Edward

Там куб собирались строить

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Покушай булочек

на 38 этаже

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Вадим Д.

Деньги негде хранить? 2030 точно будет интересным годом.

5
2
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Дуайт Шрут

А как давно всё планировать стали на 2030 год

1
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