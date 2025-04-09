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Полина Лааксо
Маркетплейсы

Amazon начал отменять заказы на поставки из Китая и других азиатских стран — Bloomberg

Издание и его источники полагают, что дело в ввозных пошлинах Трампа.

  • Речь идёт о «прямом импорте», передаёт Bloomberg: маркетплейс сам закупает товар оптом в стране производства и доставляет на склады в США, уплачивая пошлины. Такие поставки составляют около 40% ассортимента.
  • Об отмене заказов издание узнало из внутреннего документа Amazon и от осведомлённых источников. Число отменённых поставок и их объём неизвестны. В компании отказались от комментариев.
  • Один из пострадавших поставщиков — он продаёт шезлонги — сотрудничал с Amazon больше десяти лет. В письме компания объяснила, что отказывается от «части заказов, сделанных по ошибке», и попросила не отгружать их. Пошлины не упомянула.
  • По словам поставщика, стоимость оптового заказа — $500 тысяч, или 42,7 млн рублей по курсу ЦБ на 9 апреля 2025 года. Теперь он вынужден искать других покупателей, так как товар произведён, а изготовитель ждёт оплаты.
  • Бывший менеджер Amazon по работе с поставщиками Скотт Миллер, который теперь работает в консалтинге, подтвердил, что компания отменила некоторые заказы из Китая и других стран в Азии — без предупреждения. Его клиентам, вероятно, придётся искать других покупателей либо договариваться с Amazon о менее выгодных условиях.
Источник фото: Fast Company
Источник фото: Fast Company
  • По данным Bloomberg, маркетплейс принял меры в апреле 2025 года, после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал повышение пошлин на ввоз продукции из 185 стран. Тогда тариф для Китая должен был составить 54%. С 9 апреля 2025 года вырос до 104%. Китай ответил пошлинами в 84%.

К моменту публикации этой заметки Трамп заявил о повышении пошлин для товаров из Китая до 125%.

#новости #amazon

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