Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Ozon вернул продавцам возможность возвращать товары себе, а не на склад маркетплейса

Компания вернуласьк системе, которая работала до 1 октября 2025 года.

Источник: «Яндекс Карты»
  • Об этом сообщила АУРЭК в своём Telegram-канале.
  • С 1 октября Ozon изменил правила обработки возвратов по модели FBS — когда продавец хранит товары у себя. Компания начала отправлять заказы, которые покупатели вернули или отменили без претензий к качеству, на собственные склады для повторных продаж.
  • После жалоб продавцов ФАС обязала Ozon изменить правила работы: маркетплейс рассказал, что с 14 ноября 2025-го запустит функцию автовывоза товаров со складов. Компания отмечала, что учитывает рекомендации регулятора, но не отрицает — товар после отказа всё ещё отправляется на её собственный склад.
  • Теперь все возвраты, оформленные с 12 декабря 2025 года, возвращаются обратно продавцу, а не на склад маркетплейса. Продавцам ничего делать не нужно — Ozon сам оформит возвраты.
«Товар крутится по кругу»: продавцы раскритиковали обновлённые правила Ozon по возврату товаров на склады

Они хотят возвращения к системе, которая работала до 1 октября 2025 года.

Источник: «Ведомости»

