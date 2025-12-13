Ozon вернул продавцам возможность возвращать товары себе, а не на склад маркетплейса

Компания вернуласьк системе, которая работала до 1 октября 2025 года.Источник: «Яндекс Карты»Об этом сообщила АУРЭК в своём Telegram-канале.С 1 октября Ozon изменил правила обработки возвратов по модели FBS — когда продавец хранит товары у себя. Компания начала отправлять заказы, которые покупатели вернули или отменили без претензий к качеству, на собственные склады для повторных продаж.После жалоб продавцов ФАС обязала Ozon изменить правила работы: маркетплейс рассказал, что с 14 ноября 2025-го запустит функцию автовывоза товаров со складов. Компания отмечала, что учитывает рекомендации регулятора, но не отрицает — товар после отказа всё ещё отправляется на её собственный склад.Теперь все возвраты, оформленные с 12 декабря 2025 года, возвращаются обратно продавцу, а не на склад маркетплейса. Продавцам ничего делать не нужно — Ozon сам оформит возвраты.Евгения ЕвсееваМаркетплейсы10 нояб«Товар крутится по кругу»: продавцы раскритиковали обновлённые правила Ozon по возврату товаров на склады Они хотят возвращения к системе, которая работала до 1 октября 2025 года.#новости #ozon