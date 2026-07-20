ВТБ пообещал отсрочки по кредитным платежам продавцам Wildberries, чьи товары пострадали из-за атаки на склады маркетплейса

Меры поддержки также обещали «WB Банк» и «Сбер». Источник: GloballookpressБанк сообщил, что разработал меры поддержки продавцов Wildberries, которые потеряли товары на складах маркетплейса в Московской и Тамбовской областях, пишет «Коммерсантъ».Среди них — возможность попросить отсрочку по погашению основного долга и процентов по действующему кредиту. Есть ещё и «другие меры» — какие, не говорят.Все обращения обещают рассмотреть в «приоритетном порядке и на индивидуальных условиях».Меры поддержки также анонсировал собственный банк маркетплейса — «WB Банк». Он предоставит «пострадавшим субъектам МСП» до шести месяцев отсрочки погашения долга. Помочь обещал и «Сбер» — он открыл сбор заявок на реструктуризацию кредитов.Утром 18 июля 2026 года маркетплейс сообщил об «атаке» на свои логистические комплексы в Котовске и Электростали. После этого основательница Wildberries Татьяна Ким рассказала, что тот «прорабатывает» выплаты продавцам, чей товар хранился на складах. Первые меры поддержки анонсировали 19 июля.Приёмку поставок туда приостановили, а товары с этих складов временно сняли с продажи. Официальных данных о масштабах ущерба пока нет.Глава Тамбовской области Евгений Первышов рассказал о семи погибших и 25 пострадавших. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв писал о 24 пострадавших, один из которых позже скончался от травм.Полина ЛааксоМаркетплейсы18 июляСклады Wildberries «Котовск» и «Электросталь» приостановили работу после атаки беспилотников: что известно Поставки в загоревшиеся центры в Тамбовской области и Подмосковье временно не принимают.#новости #wildberries