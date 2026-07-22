Логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске подверглись ударам беспилотников

Это вторая атака на объекты маркетплейса за неделю. В ночь на 22 июля 2026 года дроны атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске (Ставропольский край), сообщила компания.В результате «падения обломков беспилотника» складской комплекс в Краснодаре загорелся, уведомил местный оперштаб. Пострадали три человека, их доставили в больницы.Дополнено в 8:46 мск: губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пострадали 10 человек. Трое находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести.В Невинномысске при атаке на логистический центр пострадали пять человек, заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Помощь им оказали на месте.Глава Wildberries Татьяна Ким рассказала, что во время атаки сотрудников со складов эвакуировали, но подтвердила наличие пострадавших и пообещала, что компания окажет им помощь.Это уже вторая атака на объекты маркетплейса за неделю. Утром 18 июля 2026 года Wildberries сообщил об «атаке» на свои логистические комплексы в Котовске и Электростали. Приёмку поставок туда приостановили, а товары с этих складов временно сняли с продажи.Пожар на складе в Котовске ликвидировали к полудню 18 июля. Пожар на складе в Электростали локализовали, но на 21 июля его продолжали тушить.Опрошенные Forbes эксперты оценили потери продавцов из-за атаки на склады в Котовске и Электростали в 150-235 млрд рублей. По оценкам собеседников «Ъ», восстановление этих логистических центров потребует ещё от 21,5 млрд до 35,8 млрд рублей.#новости #wildberries