Издание The Bell с 15 июля 2024 года введёт платную подписку на свои почтовые рассылки — 990 рублей в месяц

Пять писем ежемесячно будут бесплатными.Команда The Bell сообщила о решении в Telegram-канале. Подписка нужна, чтобы «оставаться финансово независимым изданием, сохранять непредвзятую позицию, высокие стандарты работы и экономической экспертизы», говорится в посте.Все почтовые рассылки The Bell — утренняя, вечерняя, еженедельная и технологическая — станут платными с 15 июля 2024 года. Стоимость подписки, которая позволит читать все выпуски без ограничений, составит 990 рублей ($9,9) в месяц. Без подписки можно получить пять писем в месяц бесплатно.Читатели, которые уже жертвуют изданию больше 990 рублей в месяц, смогут получать рассылки без ограничений. Те, кто донатит меньше 990 рублей в месяц, получат бесплатную подписку на полгода.У The Bell уже есть платный продукт — еженедельная рассылка «Bell.Инвестиции». Она выходит с 2023 года и стоит 1190 рублей ($19) в месяц.Елизавета Осетинская, бывший шеф-редактор РБК, а также бывший главред «Ведомостей» и российского Forbes, основала The Bell в 2017 году. Издание начиналось с электронной рассылки экономически значимых новостей. Позднее оно привлекло инвестиции в $600 тысяч, в том числе от Бориса Зимина и Европейского фонда за демократию.В апреле 2022 года Минюст внёс Осетинскую и главреда The Bell Ирину Малкову в реестр иностранных агентов. В декабре иноагентом было объявлено и само издание. В феврале Роскомнадзор заблокировал сайт.При этом по действующему закону отвественности за пожертвования иностранным агентам не предусмотрено, отмечали юристы. #новости #thebell
Непредвзятая позиция, высокие стандарты работы и прочее - это они о ком вообще?
Это не для вас. Вас ждёт комсомолка и остальные инфопомойки
О The Bell.
Вы что, не верите в демократию?)
О себе, вроде
Короч, рабочая схема. Собираемся 9 человек, каждый башляет по 110 в месяц, а я настраиваю пересылку со своей почты. Так победим! 💪🏻
тогда нужно собрать 99 человек, чтоб это стоило того ,а то как то 110 рублей все таки тоже деньги