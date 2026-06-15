«Мы жаждем постоянного роста»: журналист Андрей Лошак выпустил документальный фильм «Plata за риск» — про мексиканский финтех выходцев из «Тинькофф»

Ранние инвесторы стартапа — Майкл Калви и Олег Тиньков.Тиньков и Лошак. Скриншот vc.ruВ двухчасовом фильме «Plata за риск» основатель «Тинькофф» и консультант Plata Олег Тиньков, а также топ-менеджеры финтеха рассказали о его создании и развитии: как собирали команду, какие принципы привезли из «Тинькофф» (например отсутствие «вертикали власти»), какую профессиональную культуру прививают («работать в Plata непросто, это не для всех») и чем мексиканский рынок похож на российский (объёмом экономики, количеством людей, менталитетом). Фильм Андрея Лошака — бывшего редакционного директора российской версии Esquire, сооснователя заблокированного в России издания «Такие дела» и автора документального фильма «Он такой один» к 15-летию «Тинькофф». Признан иноагентом в 2023 годуСреди героев фильма — основатели Нери Толлардо (глава), Данил Анисимов (директор по банковским операциям), Александр Бро (директор по развитию бизнеса) и Давид Исаханян (директор по продуктовой стратегии). В «Тинькофф» они занимали должности вице-президентов по стратегии, по продуктам, по нефинансовым сервисам и партнёрствам, а также по цифровым продуктам соответственно.Помимо них, историями поделились директор операционных платформ Анастасия Сич (бывший руководитель «Тинькофф Бухгалтерия»), дизайн-директор Александр Сыров (в прошлом руководитель дизайна), директор по бизнес-платформам Антон Тарасенко (ранее директор по продукту), директор по продажам Луис Родригес, руководитель отдела комплаенса Юсиф Кахваги и другие.Скриншот vc.ruPlata запустили в 2023 году. В феврале 2025 года Тиньков рассказывал, что консультирует компанию и это «самый быстрорастущий финтех-стартап в Мексике».В октябре того же года стартап привлёк $250 млн при оценке в $3,1 млрд, а в декабре — $500 млн, но новую оценку не назвали.В апреле 2026 года проект закрыл раунд на $405 млн и получил оценку в $5 млрд. По данным Bloomberg на тот месяц, у Plata было более 3,5 млн активных клиентов с кредитными картами.#новости #plata