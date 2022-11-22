Сербия, Грузия, Аргентина и другие: в какую страну переехать, как искать жильё и перевезти питомца Статьи редакции
Собрали популярные тексты пользователей и редакции vc.ru про опыт жизни за границей.
Жизнь в Сербии
Даша Добрынина переехала с мужем в Сербию весной 2022 года. И за несколько месяцев набралась опыта почти как у местных: оформила ВНЖ, сняла квартиру, купила мебель и машину, познакомилась с десятками сербов — и даже родила ребёнка. Теперь рассказывает про цены, еду, отношение местных и других вещах.
Почему нужно ехать в Аргентину — лучшую страну на свете
Кирилл Маковеев осенью 2014-го слетал в Латинскую Америку отдохнуть. Ему настолько понравилось, что по возвращении в Россию он собрал вещи и в феврале 2015-го переехал в Аргентину — без знания языка. В тексте 2021 года он рассказывает о стране и по пунктам перечисляет плюсы и подводные камни.
За небольшие по мировым меркам деньги у вас может быть большой дом с садом, шофёр, повар и домработница: жизнь в Гане
Роман Медведев уже несколько месяцев живёт в столице страны Аккре, где работает в небольшой местной компании. Он подробно рассказывает про страну и безопасность, цены на жильё, транспорт, сервисы, местную кухню и развлечения. А в другом тексте — про работу, налоги, регистрацию бизнеса и местный финтех.
Три месяца жизни в Португалии семьёй — плюсы и минусы: отношение к русским и налоговые льготы NHR
Накануне 2022 года Максим Погуляев перебрался в Португалию по визе D7. Спустя три месяца, в марте, он рассказал о плюсах и минусах жизни в стране: дорогая недвижимость, зимой в квартире холодно, зато местные хорошо относятся к иностранцам, есть океан и много солнца.
Памятка для тех, кто едет в Турцию
Короткий чек-лист для россиян, которые собрались в страну: про документы, деньги, связь и другие бытовые вопросы на старте.
Кыргызстан — возможно, самая комфортная страна для релокации
Илья Кузнецов с супругой рассматривали страну как транзит, но в итоге решили остаться на полгода. В тексте о жизни в Бишкеке он рассказывает — почему: есть про еду вне дома, жильё, услуги и сервисы, климат и документы.
Полный гайд по релокации в Киргизию. Цены, жильё, сервисы и безопасность
Ещё один текст про страну — это подборка полезных сервисов и контактов из личного опыта: где искать жильё и работу, какие есть банки, частные клиники и мобильные операторы и другое.
Иммиграция в Узбекистан
Фарход Сайдуллаев в мартовском тексте по пунктам рассказывает, как обстоят дела в Узбекистане «на самом деле»: про регистрацию, жильё, интернет и мобильную связь, транспорт и банковские услуги. А во второй части — о программах для зарубежных ИТ-специалистов, здравоохранении, детсадах и школах, коммунальных услугах и особенностях жизни в Ташкенте.
«Не так дёшево, как ожидалось»: впечатления айтишников, которые уехали в Узбекистан
Издание dev.by в апреле собрало впечатления ИТ-специалистов о релокации в Ташкент. Личный опыт про быт и цены, а бонусом — занятные детали о жизни в стране.
Армения или Грузия: о плюсах и минусах проживания в обеих странах рассказывают экспаты из России
Подсказки, секреты и предостережения из личного опыта экспатов, которые переехали в Ереван и Тбилиси более года назад — задолго до кризиса: про жильё, документы, деньги, цены и культуру.
16 стран, где можно жить и работать удалённо
Мария Пассер рассказывала, какие государства выдают визы фрилансерам. И коротко перечисляет их условия: на какой срок дают визу, требуемый уровень дохода, какие налоги и как попасть в страну. Это текст «Тинькофф Журнала», актуальный на апрель 2022-го — некоторые страны из списка с тех пор закрыли границы для россиян.
«Уехал, и что дальше?» — подборка для планирования жизни за границей
Артём Гуменников собрал в двух текстах список государств, в которые можно быстро релоцироваться из России, ссылки с требованиями для получения ВНЖ в разных странах и программы иммиграци и другие полезные материалы.
Как не потерять социальную жизнь при переезде в новую страну? Друзья, сообщества, нетворкинг, онлайн, отношения
Ещё один текст Максима Погуляева, который перебрался с семьёй в Португалию, — о том, как найти друзей и единомышленников в чужой стране.
В Грузию с собакой или кошкой: подробный гайд с актуальной информацией по документам + чат взаимопомощи для хозяев
Сервис телеветеринарии «ВетЭксперт» рассказывает, что нужно подготовить, если решили вывезти собаку или кошку за границу: документы и прививки, требования к перелёту, а также ссылки на местные зоомагазины и ветклиники. У проекта есть подобные материалы и по другим странам — Армении, Казахстану, Таиланду и прочим.