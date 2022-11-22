Собрали популярные тексты пользователей и редакции vc.ru про опыт жизни за границей.

{"id":537212,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":537212,"gtm":null} 475 просмотров

Исторический центр сербского Нови-Сада

Жизнь в Сербии

Даша Добрынина переехала с мужем в Сербию весной 2022 года. И за несколько месяцев набралась опыта почти как у местных: оформила ВНЖ, сняла квартиру, купила мебель и машину, познакомилась с десятками сербов — и даже родила ребёнка. Теперь рассказывает про цены, еду, отношение местных и других вещах.

Почему нужно ехать в Аргентину — лучшую страну на свете

Кирилл Маковеев осенью 2014-го слетал в Латинскую Америку отдохнуть. Ему настолько понравилось, что по возвращении в Россию он собрал вещи и в феврале 2015-го переехал в Аргентину — без знания языка. В тексте 2021 года он рассказывает о стране и по пунктам перечисляет плюсы и подводные камни.

За небольшие по мировым меркам деньги у вас может быть большой дом с садом, шофёр, повар и домработница: жизнь в Гане

Роман Медведев уже несколько месяцев живёт в столице страны Аккре, где работает в небольшой местной компании. Он подробно рассказывает про страну и безопасность, цены на жильё, транспорт, сервисы, местную кухню и развлечения. А в другом тексте — про работу, налоги, регистрацию бизнеса и местный финтех.

Три месяца жизни в Португалии семьёй — плюсы и минусы: отношение к русским и налоговые льготы NHR

Накануне 2022 года Максим Погуляев перебрался в Португалию по визе D7. Спустя три месяца, в марте, он рассказал о плюсах и минусах жизни в стране: дорогая недвижимость, зимой в квартире холодно, зато местные хорошо относятся к иностранцам, есть океан и много солнца.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Памятка для тех, кто едет в Турцию

Короткий чек-лист для россиян, которые собрались в страну: про документы, деньги, связь и другие бытовые вопросы на старте.

Кыргызстан — возможно, самая комфортная страна для релокации

Илья Кузнецов с супругой рассматривали страну как транзит, но в итоге решили остаться на полгода. В тексте о жизни в Бишкеке он рассказывает — почему: есть про еду вне дома, жильё, услуги и сервисы, климат и документы.

Полный гайд по релокации в Киргизию. Цены, жильё, сервисы и безопасность

Ещё один текст про страну — это подборка полезных сервисов и контактов из личного опыта: где искать жильё и работу, какие есть банки, частные клиники и мобильные операторы и другое.

Иммиграция в Узбекистан

Фарход Сайдуллаев в мартовском тексте по пунктам рассказывает, как обстоят дела в Узбекистане «на самом деле»: про регистрацию, жильё, интернет и мобильную связь, транспорт и банковские услуги. А во второй части — о программах для зарубежных ИТ-специалистов, здравоохранении, детсадах и школах, коммунальных услугах и особенностях жизни в Ташкенте.

«Не так дёшево, как ожидалось»: впечатления айтишников, которые уехали в Узбекистан

Издание dev.by в апреле собрало впечатления ИТ-специалистов о релокации в Ташкент. Личный опыт про быт и цены, а бонусом — занятные детали о жизни в стране.

Армения или Грузия: о плюсах и минусах проживания в обеих странах рассказывают экспаты из России

Подсказки, секреты и предостережения из личного опыта экспатов, которые переехали в Ереван и Тбилиси более года назад — задолго до кризиса: про жильё, документы, деньги, цены и культуру.

16 стран, где можно жить и работать удалённо

Мария Пассер рассказывала, какие государства выдают визы фрилансерам. И коротко перечисляет их условия: на какой срок дают визу, требуемый уровень дохода, какие налоги и как попасть в страну. Это текст «Тинькофф Журнала», актуальный на апрель 2022-го — некоторые страны из списка с тех пор закрыли границы для россиян.

«Уехал, и что дальше?» — подборка для планирования жизни за границей

Артём Гуменников собрал в двух текстах список государств, в которые можно быстро релоцироваться из России, ссылки с требованиями для получения ВНЖ в разных странах и программы иммиграци и другие полезные материалы.

Как не потерять социальную жизнь при переезде в новую страну? Друзья, сообщества, нетворкинг, онлайн, отношения

Ещё один текст Максима Погуляева, который перебрался с семьёй в Португалию, — о том, как найти друзей и единомышленников в чужой стране.

В Грузию с собакой или кошкой: подробный гайд с актуальной информацией по документам + чат взаимопомощи для хозяев