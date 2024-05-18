Хорошее обучение, но нарушением считают даже перенос встречи клиентом: как работают банковские представители «Тинькофф» Статьи редакции
Главное из выпуска шоу «Все работы хороши» Олега AsSa, где разбирают условия труда в разных компаниях.
Трудоустройство и обучение
- После отклика на вакансию перезванивают относительно быстро. Сложностей на собеседовании возникнуть не должно.
- Перед выходом на работу предусмотрено обучение, рассчитанное примерно на две недели. На сайте есть курсы, вебинары и тесты. Материал «разжёвывают», поэтому «завалить» опросник по итогам первой недели сможет разве что тот, кто «не слушал».
- На второй неделе кандидат выходит на стажировку с наставником — под его присмотром он общается с клиентами. Жалоб на менторов блогер не получил. Опрошенные рассказали, что те много рассказывают сами и мотивируют задавать им как можно больше вопросов, чтобы ничего не упустить.
- Уже когда сотрудника примут на работу, ему может позвонить робот — чтобы проверить, как хорошо он разбирается в продуктах банка. На каждый вопрос нужно ответить за 15 секунд. Если дать менее пяти правильных ответов, бот позвонит через неделю. Если снова не набрать минимум, «выставят нарушение» — оно будет влиять на выплаты.
- Возможности карьерного роста есть. Можно дорасти до заместителя руководителя группы, руководителя группы и тренера.
Снабжение и дресс-код
- После стажировки выдают корпоративный смартфон с приложением для работы. В нём — прошлые и грядущие смены, новости, нарушения, опции для построения маршрутов, звонки, доступные для продажи «офферы».
- Сотрудник также получит планшет с зажимом для бумаги и сумку или рюкзак с логотипом компании (если порвётся — можно запросить новый, но, скорее всего, придётся ждать). Если смена выпала на жаркий летний день (например, +30°C), сотрудника снабдят бутылкой воды.
- Дресс-кода нет, но за внешний вид могут выписать нарушение.
Договор и бонусы
- Большинство сотрудников работают по ГПХ. Сам документ называют «договором присоединения». Блогер похвалил то, что соглашение об оказании услуг не содержит положений типового трудового договора, которые были, например, у ПВЗ СДЭК, открытых по франшизе.
- Работать по трудовому договору в теории можно, однако в Москве 95% выбирают ГПХ, потому что первый предусматривает более жёсткие условия: есть фиксированное количество встреч, нельзя поменяться с коллегами рабочими днями.
- Социальных бонусов нет, так как это ГПХ. Но «Тинькофф» даёт платную подписку Tinkoff Pro, повышенный кешбэк и подключает бесплатные оповещения.
- За каждые 700 успешных встреч начисляют недельный «бейдж», а за 1400 — двухнедельный. «Бейдж» — это оплачиваемый выходной. Расходы на бензин покрывают «по среднему» — не учитывая характеристики самого автомобиля.
Выплаты за встречи с клиентами
- Размер вознаграждения зависит от количества успешных встреч и показателя «эффективности работ». Последняя зависит от трёх показателей — сервиса (переносы, отказы, установка мобильного приложения), продаж («приведи друга», выдача карт, оформление SIM, заявка на перенос) и нарушений.
- Список последних большой, отметил блогер. Можно получить минус к эффективности за принуждение ко встречи в машине, «необоснованное» обращение в поддержку, ведение диалога «на не русском языке», хотя клиент может отметить, что ему комфортнее общаться на английском.
- Отказ заявителя встретиться тоже считают нарушением со стороны представителя. Есть и нарушение под общим названием — «Другое». Оспорить вычеты можно, но нужны доказательства обратного.
- Если эффективность в рамках расчётного периода падает ниже 30% или совершено от пяти «однотипных нарушений технологических инструкций», представитель может остаться без выплат. Автор ролика отметил, что в продажах вознаграждение часто зависит от плана продаж и показателей сотрудника, но представитель банка не продажник, ведь он едет к клиенту отдать документы.
- Опрошенные блогером сотрудники пожаловались, что иногда система не учитывает часть завершённых встреч, а выплаты уменьшились. Один из них получил за 221 встречу 18,3 тысячи рублей. Другому за 183 встречи дали 36 тысяч рублей. По словам ещё одного собеседника, «зарплата в среднем составляет 36-45 тысяч рублей», хотя раньше зарабатывали по 90-140 тысяч рублей, говорит он.
Рабочий день
- С утра сотрудник узнает в приложении, где находится ближайший к нему ПИК — место для получения клиентских документов. До выхода из дома он должен сделать для своего начальника селфи и сфотографироваться в полный рост, а также пройти небольшой опрос (содержание не раскрыли).
- Перед распределением клиентских конвертов у представителя проверят паспорт и сфотографируют с ним в полный рост.
- За час до встречи с клиентом нужно будет ему позвонить. Все разговоры проверяет бот, чтобы фиксировать нарушения. Среднее количество встреч в день — 8-16. Но 40% из них «обычно» отменяются или переносятся.
- Конверты, которые не получилось доставить клиенту, нужно сдать день в день, иначе срежут вознаграждение. Перерывами между встречами можно распоряжаться как угодно.
Выжимки других выпусков программы Олега AsSa «Все работы хороши»:
- План продаж, от которого «выпадают волосы», и неоплачиваемые летучки: как работают клиентские менеджеры «Сбера».
- Первые дни — «обзорные», место для обеда — «фантазия "ИПэшника"»: как работают сотрудники пунктов выдачи заказов СДЭК.
- Штрафов нет, обедать можно в зале среди гостей: как работают сотрудники кофеен Stars Coffee, открытых на месте Starbucks.
- «Миллион» поводов для «штрафов» и выкуп всего, что не реализовали в срок: как работают продавцы «Красного & Белого».
- Зарплата «несчастная», но зато кормят за 55 рублей и не штрафуют: как работают продавцы в «Ленте».
- Не нужно «впаривать» Samsung за 300 тысяч рублей, но придётся потаскать холодильники: как работают продавцы в DNS.
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у меня подруга работала в Тинькофф, там все очень строго, если хотите сохранить нервные клетки лучше не идти туда
Поличка написала статью для души 🥰
А вообще, у меня неприятные чувства от представителя остались, да и в принципе помощь от тинька.
Просил убрать из договора рекламу - не убрал.
Зачем то взял мою электронную почту, написав её на договоре.
Я начал разбираться. Месяц меня в техподдержке пинали туда-сюда, и типа нарушений нет. При этом нагло обманывали несколько раз в первые разы, заставляя тупо ждать, что открыли тикет на моё сообщение. Пока матом не попёр, тикет не открылся. В итоге всё равно типа нарушений нет, копию их договора мне никто не прислал, почту из договора мне никто так и не прислал.
Всё пытались доказать мне, что можно вручную внести в кабинете, а они разберутся в ситуации 100% и без этого. По факту нихера, не смогли разобраться и дать ответ)).
Кто-то скажет:"Что такого? Тупо почта". А я отвечу, что не будучи клиентом тинька, на меня умудрились оформить кредитную карту в 5 утра, мимо смс сообщений и приходящего кода. Так что да, любая информация может оказаться против тебя.
Пока что для меня тинек остаётся пихдаболами от начала оформления до техподдержки)).
Хоть я и пользуюсь им, но никому не советую. А это порядком уже с десяток потерянных клиентов за последние полгода)).
Такая вот история. Срань всё это, от начала и до конца. Если появится банк с адекватной поддержкой и отношением, то обязательно перейду в него. Но увы, такого нет на данный момент, но и если выбирать из кучи говна, то можно и другое.
Кто-то не был клиентом и оформил на Максима карту.