С каждым месяцем всё хуже. Моя зарплата при статистике 100% и показателях как раньше — 200 встреч, 15-20 кредитных карт, 20-30 брокерских счетов — падает до 40 тысяч рублей за месяц. И это я ещё прошёл обучение и стал VIP-представителем, которому назначают иногда более высоко оплачиваемые встречи.