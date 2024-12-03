В ВТБ попросили «ведомство Снегурочки» провести валютную интервенцию для борьбы с инфляцией, а не повышать ставку — в ЦБ не согласились

Регулятор не считает, что это эффективнее.С просьбой обратился предправления ВТБ Дмитрий Пьянов — он написал письмо «Деду Морозу и Снегурочке» от лица «синей группы банковского детского сада», которая «старалась вести себя хорошо, активно кредитовала российскую экономику и поддерживала бизнес».Пьянов предложил ЦБ в 2025 году сберегать «сладости», то есть дополнительные ненефтегазовые доходы, — например, чтобы «тратить их, когда экономике требуется помощь со стороны бюджета».Помимо этого, попросил раньше срока выдать уже выделенные «витамины» для строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом — деньги из Федерального фонда благосостояния.Интервенции на валютном рынке Пьянов предложил в качестве альтернативы очередному повышению ключевой ставки, потому что последнее может привести к переохлаждению экономики и сокращению ВВП. Якобы «проще» стабилизировать курс. Но в ЦБ «мнение не разделяют».Пьянов. Источник фото: «Ъ»25 октября 2024 года ЦБ повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых. Тогда же его глава Эльвира Набиуллина сказала, что «в будущем возможность повышения будет зависеть от данных по развитию экономики, инфляции, инфляционным ожиданиям, темпам роста кредитования в целом».В конце ноября Bloomberg допустило, что ЦБ повысит ставку с 21% до 25% годовых — на фоне «обвала» рубля и того, что инфляция более чем вдвое превышает целевой показатель. Заседание по ставке состоится 20 декабря.Падение рубля Владимир Путин объяснил платежами в бюджет и снижением цен на нефть и добавил, что для замедления инфляции «есть инструменты» помимо ключевой ставки. Евгения ЕвсееваДеньги31 октГлава ЦБ: жёсткая денежно-кредитная политика — не прихоть, она окупится в будущем Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме.#новости #цб #ключеваяставка #инфляция
Может эта, холеная Рожа, посмотрит к себе в огород? И займется своим делом? А то производит кучу говна, постоянный спам, выкупы всего за гос деньги.... и конечно премии по ХХХ% от годового оклада, кудаж без этого....
Эльвира, это вы? С регистрацией.
ВТБ впервые за три года раскрыл данные о бонусах топ-менеджменту. По итогам первой половины 2024-го они превысили 3,2 млрд руб.
Пьян был просто off
Через банки нас государство же грабит. Им нет смысла снижать поборы с населения.
Вроде ещё 12 лет назад была относительно приличная страна… А теперь какой-то цирк пошёл.
Да на самом деле сразу пошло: захват НТВ, отмены губернаторских выборов, преследование активистов. Но тогда это касалось очень маленькой части людей, а остальные наслаждались высоким уровнем жизни после реформа 90-ых.