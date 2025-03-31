Чистый убыток «Почты России» вырос по итогам 2024 года в 2,9 раза — до 20,6 млрд рублей

Выручка составила 219 млрд рублей — на 3,3% больше год к году.«Почта России» отчиталась за 2024 год по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ). В частности, выручка от услуг для электронной коммерции и от складских услуг — это «фокусные бизнес-направления» — увеличилась в 1,5 раза. В первом случае прирост составил 3 млрд рублей.Однако негативное влияние на показатели компании продолжают оказывать «внеоперационные факторы». Среди них — санкции и увеличение «стоимости обслуживания долга», вызванное ростом ключевой ставки ЦБ (на момент публикации — 21%). Например, проценты к уплате по кредитам выросли до 16,7 млрд рублей.Источник фото: «Известия»В 2022 году АО «Почта России» получила убыток в размере 30,4 млрд рублей по РСБУ. В 2023 году он сократился до 7,2 млрд рублей.В 2023-м компания предложила Минцифры обязать владельцев маркетплейсов и другие онлайн-магазины с выручкой больше 1 млрд рублей в год платить в её пользу «инфраструктурный платёж» в размере 0,5% от квартального оборота товаров. Он позволил бы поддержать убыточные отделения в отдалённых районах.Против инициативы высказывались АКИТ, ФАС и Минпромторг. Позже маркетплейсы предложили ввести оплату доставки и аренды складов вместо платежа в 0,5% от оборота, но в конце года идею о сборе «сняли с повестки».В марте 2024 года Минцифры предложило передавать «Почте России» помещения в новостройках безвозмездно, а в мае — обеспечить ей монополию на доступ к почтовым ящикам.Евгения ЕвсееваОфлайн19 мар«Как выглядят отделения — вы и сами знаете»: глава «Почты России» — об изношенности транспорта и ИТ-инфраструктуры Почти 90% «дышит на ладан».#новости #почтароссии