Трамп отложил введение пошлин в 50% на товары из ЕС до 9 июля 2025 года

Решение президент США принял после беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.Дональд Трамп. Источник фото: Jim Watson / AFP via Getty Images«Мне позвонила Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, и попросила продлить срок, установленный на 1 июня в отношении 50%-го тарифа. […] Я согласился на продление до 9 июля 2025 года», — написал в своей соцсети Truth Social Дональд Трамп.Фон дер Ляйен отметила, что «Европа готова быстро и решительно продвигаться в переговорах» по вопросам тарифной политики.Обновлено в 11:17 мск: на фоне переноса сроков пошлин европейские акции стали расти. Немецкий DAX вырос на 1,6%, французский CAC 40 — 1,1%.Рынки Великобритании закрыты из-за г��сударственных праздников.В начале апреля 2025 года Трамп подписал указ о повышении пошлин на импорт в США товаров из 185 стран и территорий. Для стран ЕС тарифы должны были вырасти до 20%.После этого власти Евросоюза объявили, что утвердили ответные пошлины на импорт ряда товаров из США. В рамках первого пакета они должны были начать действовать с 15 апреля, следующие — с 16 мая и 1 декабря.Тогда же Трамп объявил о 90-дневной «паузе» для тех, кто не стал отвечать на пошлины США. В течение этого времени в отношении этих стран будет действовать базовая ставка 10%. ЕС в ответ также согласился на отсрочку.В мае Трамп сообщил, что переговоры между Белым домом и властями ЕС «ни к чему не приводят», и объявил о планах ввести пошлины в размере 50%.Полина ЛааксоМнения3 апрAxios: «Новые тарифы Трампа могут привести к третьему за последние 17 лет международному экономическому потрясению» Первое — кризис 2008-2009 годов. Второе — пандемия Covid-19 от 2020 года.#новости #трамп #ес