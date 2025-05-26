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Карина Пардаева
Деньги

Трамп отложил введение пошлин в 50% на товары из ЕС до 9 июля 2025 года

Решение президент США принял после беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Дональд Трамп. Источник фото: Jim Watson / AFP via Getty Images
Дональд Трамп. Источник фото: Jim Watson / AFP via Getty Images
  • «Мне позвонила Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, и попросила продлить срок, установленный на 1 июня в отношении 50%-го тарифа. […] Я согласился на продление до 9 июля 2025 года», — написал в своей соцсети Truth Social Дональд Трамп.
  • Фон дер Ляйен отметила, что «Европа готова быстро и решительно продвигаться в переговорах» по вопросам тарифной политики.
  • Обновлено в 11:17 мск: на фоне переноса сроков пошлин европейские акции стали расти. Немецкий DAX вырос на 1,6%, французский CAC 40 — 1,1%.

    Рынки Великобритании закрыты из-за г��сударственных праздников.

  • В начале апреля 2025 года Трамп подписал указ о повышении пошлин на импорт в США товаров из 185 стран и территорий. Для стран ЕС тарифы должны были вырасти до 20%.
  • После этого власти Евросоюза объявили, что утвердили ответные пошлины на импорт ряда товаров из США. В рамках первого пакета они должны были начать действовать с 15 апреля, следующие — с 16 мая и 1 декабря.
  • Тогда же Трамп объявил о 90-дневной «паузе» для тех, кто не стал отвечать на пошлины США. В течение этого времени в отношении этих стран будет действовать базовая ставка 10%. ЕС в ответ также согласился на отсрочку.
  • В мае Трамп сообщил, что переговоры между Белым домом и властями ЕС «ни к чему не приводят», и объявил о планах ввести пошлины в размере 50%.
Полина Лааксо
Мнения
Axios: «Новые тарифы Трампа могут привести к третьему за последние 17 лет международному экономическому потрясению»

Первое — кризис 2008-2009 годов. Второе — пандемия Covid-19 от 2020 года.

Источник фото: PBS

#новости #трамп #ес

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