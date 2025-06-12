Доллар приблизился к минимуму с 2022 года после заявления Трампа о намерении установить односторонние тарифы для ряда стран в течение двух недель — Bloomberg

Президент собирается разослать торговым партнёрам письма с условиями новой «сделки».«Мы просто разошлём письма, и, думаю, вы понимаете, что в них будет сказано: вот условия, принимайте их или отказывайтесь», — сказал Дональд Трамп журналистам. Речь идёт о «десятках» торговых партнёров, пишет Bloomberg.На фоне заявления фьючерсы на индекс S&P 500 упали на 0,3% на 10:30 мск, доходность казначейских облигаций США снизились на $22 млрд. Доллар упал на 0,2%, приблизившись к минимальному показателю с 2022 года, указывает издание.Источник: Getty Images / Win McNameeВ феврале 2025 года Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Мексики, Канады и Китая. В апреле — на импорт из 185 стран и территорий. Ставки разнятся в зависимости от государства. Например, для КНР их поднимали до 145%, после чего временно снизили до 30%.30 мая 2025 года Апелляционный суд США по просьбе администрации президента приостановил действие запрета на введение торговых пошлин Трампа — до вынесения окончательного решения.Полина ЛааксоДеньги2 февр«Наиглупейшая торговая война в истории»: Трамп ввёл пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая Что грозит экономикам и какие товары подорожают. #новости