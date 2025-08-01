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Евгения Евсеева
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Трамп подписал указ о пошлинах против «десятков» стран — самые высокие у Сирии, Мьянмы, Лаоса, Швейцарии, Сербии и Ливии

США разделили торговых партнёров на три группы, пошлины составят от 10% до 41%.

  • Президент США подписал указ об импортных пошлинах, которые вступят в силу через неделю — то есть с 8 августа 2025 года, говорится на сайте Белого дома.
  • Как пишет Bloomberg, торговых партнёров разделили на три группы. Для первой — это большинство стран — тарифы останутся на уровне в 10%. Это относится к государствам, что экспортируют в США больше, чем импортируют из Штатов.
  • У второй группы минимальный тариф составит 15% — это касается тех, у кого с США «небольшой торговый дефицит». Всего — 40 государств.
  • Выше 15% ставка будет для стран, что не договорились с США об отдельных торговых соглашениях или с которыми сложился наибольший торговый дефицит.
  • Самые высокие ставки примут против Сирии (41%), Лаоса, Мьянмы (40%), Швейцарии (39%), Ирака, Сербии (35%), Алжира, Боснии и Герцеговины, Ливии и ЮАР (30%).
  • Кроме того, Трамп отдельным указом поднял пошлины для Канады с 25% до 35% — решение вступило в силу с 1 августа 2025 года.
Трамп подписал указ о пошлинах против «десятков» стран — самые высокие у Сирии, Мьянмы, Лаоса, Швейцарии, Сербии и Ливии
Трамп подписал указ о пошлинах против «десятков» стран — самые высокие у Сирии, Мьянмы, Лаоса, Швейцарии, Сербии и Ливии
Трамп подписал указ о пошлинах против «десятков» стран — самые высокие у Сирии, Мьянмы, Лаоса, Швейцарии, Сербии и Ливии
Трамп подписал указ о пошлинах против «десятков» стран — самые высокие у Сирии, Мьянмы, Лаоса, Швейцарии, Сербии и Ливии
Трамп подписал указ о пошлинах против «десятков» стран — самые высокие у Сирии, Мьянмы, Лаоса, Швейцарии, Сербии и Ливии
  • В феврале 2025 года Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Мексики, Канады и Китая. В апреле — на импорт из 185 стран и территорий. Ставки зависели от государства.
  • Сперва части торговых партнёров дали три месяца на заключение с США взаимовыгодных соглашений. Срок истекал 9 июля 2025-го, но Трамп заранее продлил его до 1 августа. Уже 7 июля уведомил 14 стран о введении с 1 августа пошлин на импортируемые у них товары по ставкам от 25% до 40%. А 12 июля — о введении 30%-ных пошлин на товары из ЕС и Мексики. Но 27 июля передоговорился с ЕС — пошлина составит 15%.

#новости

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