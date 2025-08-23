Популярное
Полина Лааксо
Деньги

Ключевая ставка и геополитика: «РБК Инвестиции» — о факторах, которые повлияют на курс доллара к рублю в сентябре 2025 года

1 августа курс доллара, установленный ЦБ, составлял 80,31 рубля. 23 августа — 80,75 рубля.

  • Постепенное оживление импорта во втором полугодии за счёт прироста спроса может привести к «небольшому» ослаблению российской валюты, говорят некоторые аналитики. Растущий спрос будет объясняться и курсом ЦБ на снижение ключевой ставки, и сезонностью.
  • «Обнуление» норматива по обязательной продаже валютной выручки крупными экспортёрами, который вводили, чтобы стабилизировать валютный курс, не окажет существенного влияния: экспортёры и так продавали валюту сверх нормы. Исключение — если ставки продолжат снижать, а экспортёры «утратят мотивацию для избыточной продажи валюты».
  • «Более интенсивное» снижение ключевой ставки может привести к оттоку капитала из рублёвых активов, на фоне чего российская валюта ослабнет, считают некоторые аналитики. Часть полагает иначе: реальный уровень ставок остаётся относительно высоким, поэтому «даже при смягчении политики реальные ставки будут привлекательными для инвесторов ещё продолжительный период времени». Заседание ЦБ состоится 12 сентября.
Источник графика: РБК
Источник графика: РБК
  • Спровоцировать повышенную волатильность на валютном рынке может геополитическая повестка. Среди других предположений — что динамика нефтяных котировок не окажет особого влияния на курс. В первой половине года рубль «оставался крепким, невзирая на более низкие цены на нефть».
  • Опрошенные РБК аналитики ожидают, что в сентябре 2025 года курс доллара будет находиться в диапазоне 79-83 рублей.
Источник фото: «Интерфакс»
Источник фото: «Интерфакс»

#новости

