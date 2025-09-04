Глава «Сбера»: российская экономика вошла в стадию «технической стагнации», а ключевая ставка к концу 2025 года должна снизиться до 14%

Но для «оживления» экономики нужно опустить её до 12% и ниже, считает Герман Греф.Источник: РБКОхлаждение российской экономики продолжается, в апреле-июне 2025 года она вошла в стадию «технической стагнации», заявил Греф. Об этом пишет РБК.Охлаждение продолжается, мы это видим по темпу роста ВВП. Второй квартал практически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно такие явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкамГерман Греф, глава «Сбера»Важно вовремя выйти из «периода управляемого охлаждения российской экономики», считает Греф. Он надеется, что ЦБ сделает «всё возможное, чтобы не допустить перехода в рецессию».Один из важных факторов — ключевая ставка. В «Сбере» ожидают, что в конце 2025 года она будет на уровне 14%, однако для «оживления экономики» этого недостаточно — необходимо опустить ставку до 12% и ниже.По нашим оценкам, которые мы используем внутри на конец года, ставка будет примерно на 14%. Достаточно ли это для того, чтобы экономика стала оживать? На наш взгляд, недостаточно, и при текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, 12% и ниже.Герман Греф, глава «Сбера»В декабре 2024 года, а также феврале, марте и апреле 2025 года ЦБ сохранял ставку на уровне 21% годовых. В июне снизил до 20%, а в июле — до 18%.Таня БоброваДеньги25 июляЭльвира Набиуллина: «Нужно время, чтобы убедиться, что снижение инфляции — это выздоровление, а не снятие симптомов» О чём говорила глава ЦБ после заседания по ключевой ставке. Регулятор понизил её с 20% до 18% годовых.#новости #ключеваяставка