Евгения Евсеева
Деньги

Глава «Сбера»: российская экономика вошла в стадию «технической стагнации», а ключевая ставка к концу 2025 года должна снизиться до 14%

Но для «оживления» экономики нужно опустить её до 12% и ниже, считает Герман Греф.

Источник: РБК
  • Охлаждение российской экономики продолжается, в апреле-июне 2025 года она вошла в стадию «технической стагнации», заявил Греф. Об этом пишет РБК.

Охлаждение продолжается, мы это видим по темпу роста ВВП. Второй квартал практически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно такие явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам

Герман Греф, глава «Сбера»
  • Важно вовремя выйти из «периода управляемого охлаждения российской экономики», считает Греф. Он надеется, что ЦБ сделает «всё возможное, чтобы не допустить перехода в рецессию».
  • Один из важных факторов — ключевая ставка. В «Сбере» ожидают, что в конце 2025 года она будет на уровне 14%, однако для «оживления экономики» этого недостаточно — необходимо опустить ставку до 12% и ниже.

По нашим оценкам, которые мы используем внутри на конец года, ставка будет примерно на 14%. Достаточно ли это для того, чтобы экономика стала оживать? На наш взгляд, недостаточно, и при текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, 12% и ниже.

Герман Греф, глава «Сбера»
174 комментария