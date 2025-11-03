Итальянский UniCredit рассчитывает «практически полностью вывести» российский бизнес из банковской группы к 2026 году

Банк обсуждает продажу структуры с мая 2022 года.Источник фото: «РИА Новости»Российский бизнес UniCredit остаётся для банка «стратегической проблемой», но «процесс не стоит на месте», заявил в разговоре с FT глава группы Андреа Орчел. Нашли ли претендентов на активы и каковы шансы, что сделку закроют до 2026 года, он не уточнил.По итогам третьего квартала 2025 года чистая прибыль UniCredit в России — после сокращения кредитного и депозитного портфелей, а также объёма трансграничных платежей — снизилась на 14,3% год к году, до €238 млн.Итальянский UniCredit начал переговоры о продаже бизнеса в России ещё в мае 2022 года. Процесс затянулся из-за запрета проводить сделки с акциями и долями в уставном капитале отдельных банков без разрешения правкомиссии.В апреле 2024 года источники Reuters говорили, что Европейский центробанк (ЕЦБ) потребует от UniCredit сократить присутствие в России. Орчел позже сказал, что «каждый банк в Европе, который хоть как-то связан с Россией, вероятно, получил [такое] письмо».В июне UniCredit подал иск к ЕЦБ. В компании утверждали, что, выдвигая требование как можно скорее покинуть Россию, ЕЦБ нарушает права собственности и посягает на свободу ведения бизнеса. Тогда же банк попросил заморозить предписание, но суд отклонил просьбу.В мае 2025 года Reuters рассказало, что с предложением выкупить активы UniCredit в России к итальянским властям обратились компании из ОАЭ. «Ъ» со ссылкой на источники называло среди претендентов структуры «Альфа-групп», но эти сведения позже опровергли.#новости #unicredit