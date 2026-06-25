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Данила Бычков
Деньги

Квартальная чистая прибыль производителя чипов Micron выросла почти в 15 раз год к году — с $1,9 млрд до $28,2 млрд

Рыночная капитализация компании приблизилась к $1,3 трлн.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Выручка американского производителя чипов в третьем квартале 2026 финансового года выросла почти на 350% год к году, до $41,5 млрд, пишет Financial Times. Компания стала одним из главных бенефициаров волны инвестиций в инфраструктуру для ИИ наряду с корейскими SK Hynix и Samsung.
  • Чистая прибыль Micron за квартал составила $28,2 млрд по сравнению с $1,9 млрд годом ранее и превысила ожидания аналитиков на $4 млрд. На этом фоне акции компании на премаркете выросли на 18,1%.
  • Отчёт Micron также привёл к подорожанию акций конкурента компании — SK Hynix, пишет CNBC. Стоимость её бумаг выросла на 13%. Кроме того, инвесторы позитивно отреагировали на планы SK Hynix провести листинг в США и привлечь $29 млрд.
  • Рыночная стоимость Micron приблизилась к $1,3 трлн. В текущем квартале производитель ожидает продажи на уровне около $50 млрд, что превосходит прогнозируемые аналитиками $43,7 млрд, отмечает издание.
  • В конце мая 2026 года рыночная капитализация Micron превысила $1 трлн. Samsung и SK Hynix также преодолели эту отметку.
Данила Бычков
Техника
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Компания начала строительство новых производственных мощностей в США, но первые чипы там начнут выпускать только к 2030 году.

Источник: Bloomberg

#новости #micron

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