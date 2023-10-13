Wildberries перестанет взимать 3%-ную комиссию при оплате картами Visa и Mastercard Статьи редакции
Маркетплейс ввёл её 9 октября 2023 года.
- Wildberries сообщил, что принял такое решение после совещания в Генпрокуратуре, в котором участвовали Роспотребнадзор и ЦБ. Уже удержанные деньги вернут клиентам. Некоторые из них заметили возвраты ещё днём 13 октября.
- Компания также уточнила, что не взимает плату за возврат товаров ненадлежащего качества, но при отказе от небракованного предмета «возвращает стоимость за исключением расходов на обратную логистику».
- Генпрокуратура заявила, что проведёт проверку данных о комиссии за оплату картами Visa и Mastercard и платных возвратах на Wildberries, 12 октября 2023 года. Тогда маркетплейс объяснил ввод сбора в размере 3% тем, что не может «напрямую обрабатывать платежи из-за санкций» и вынужден нести дополнительные издержки.
- Правда, он вводил комиссию и до этого — в 2021 году оплата покупок по Visa и Mastercard сопровождалась 2%-ной комиссией. Тогда платёжные системы начали расследование и пригрозили банкам штрафами до $1 млн. В Mastercard напоминали, что все транзакции обрабатывает НСПК, платёжная система никаких комиссий не берёт.
На vc.ru первым о возвратах удержанных сборов сообщил пользователь с ником noname. Редакция vc.ru направила запрос в пресс-службу маркетплейса в 17:04 мск, но ответа тогда не получила.
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И никого наказания. Вообще.
А за что наказывать? Ну отступились с кем не бывает. Подумаешь хотели наебать народ.
не хотели наебать, а наебали - действие уже совершено) учитывая обороты ВБ, это крупный размер, за такое сажают на 5 лет даже если ты всё вернул
Товарищ прокурор, произошла чудовищная ошибка!
Ок, относимся с пониманием.
В этом Вайлдберриз вообще есть что - то хорошее?
По мне так полный пиздец.
Где закупается барин?
На Авито 🤣
Так там же самое, только с логистикой хуже)
Авито это свой мир. Свои приключения. За эту романтику я готов чем-то рисковать)
Вцелом в хорошем таком плюсе б
А что не так
Да, именно так, бескрайний и полный
Нету! Их заставили!
Селлеров на скидоны ебические прогибают. Я так летом купил кофту и джинсы в 2,5 раза дешевле, чем на официальном сайте селлера.
Галя, у нас отмена (С) ))))
тогда уж Таня))
Они там совсем ипанько?
Или так делают: прокати — хорошо, не прокатит — следующий бред запускаем.
Так же все работает в рс, и бизнес и политика
Наняли гроусхакера, уже гипотезы тестит
Потому что никакой Визы и Мастеркард в России уже нет, это франкенштейн на НСПК
Так и комиссия была с карт которые реально виза и Мастеркард.
Знаете у кого такие карты есть? У казахов, белорусов, армян куда тоже доставляет ВБ
https://wb-bank.ru/news/368/При оплате заказа платежными картами международных платежных систем VISA и MasterCard, выпущенными в России, взимается вознаграждение
))
Щас нахватаю минусов.
Но рф пользователей это никак не коснулось, так как все карты даже если виза и мастеркард написано сейчас это карты Мир.
А белорусов, казахов, которые покупают на вб это коснулось. Но они ж и не миром платят и есть реально повышенные издержки на приём платежей из других стран.
Чему вы все радуетесь хз.
Просто тупо всем покупателям цены на эти издержки поднимут
С чего это? Речь про российские карты, начинающиеся на 4 и 5, это бывшие Visa и Mastercard соответственно. У меня же писало комиссию. И по ссылке была оферта ООО "Вайлдберриз Банк", а российский банк иностранные карты принимать не может, это отключили из-за санкций. Вы видимо не до конца разобрались в вопросе ))
https://www.wb-bank.ru/upload/docs/ofertamps.pdf
Согласен
А что, на вб можно платить иностранным картами?
kg, by, it, uz не думаю что у жителей этих стран карты мир))
Ит - Италия?))
да, раньше была туда доставка. сейчас вижу только этих
Не думаю. Иностранные карты российскими мерчантами обрабатываются не могут. Только через иностранный шлюз.
сначала процент продавцам поднимут))
И пвз)
В конечном итоге за все платит покупатель конечный
Это не касается плательщиков из других стран, их платежи обсуждаются на их территории и никак не касаются российской прокуратуры и российских законов
Смешно)
Рф прокуратура все порешает.
Вы вообще недооцениваете РФ, американские выборы чего только стоят).
Быстро как, гляди
знаменитый пункт "Не прокатило"
А представьте какого сотрудникам терпеть такие изменения и отношения
Мда нет. Пока никто не ответил за это. Что мешает в следующий раз им так поступить ?
И все? так быстро? А сколько собрать успели? Возврат будет?
Ой, Бакальчук, а что с лицом?
Пиздаболы они. Бабла не вернули уже за несколько покупок. У них долбоебные правила по поводу отказа от пищевых и медицинских товаров. Если прислали просрочку то могут и не вернуть деньги даже если отказываешься сразу на ПВЗ.