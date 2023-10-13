Деньги
Полина Лааксо

Wildberries перестанет взимать 3%-ную комиссию при оплате картами Visa и Mastercard Статьи редакции

Маркетплейс ввёл её 9 октября 2023 года.

  • Wildberries сообщил, что принял такое решение после совещания в Генпрокуратуре, в котором участвовали Роспотребнадзор и ЦБ. Уже удержанные деньги вернут клиентам. Некоторые из них заметили возвраты ещё днём 13 октября.
  • Компания также уточнила, что не взимает плату за возврат товаров ненадлежащего качества, но при отказе от небракованного предмета «возвращает стоимость за исключением расходов на обратную логистику».
Источник: Sputnik
  • Генпрокуратура заявила, что проведёт проверку данных о комиссии за оплату картами Visa и Mastercard и платных возвратах на Wildberries, 12 октября 2023 года. Тогда маркетплейс объяснил ввод сбора в размере 3% тем, что не может «напрямую обрабатывать платежи из-за санкций» и вынужден нести дополнительные издержки.
  • Правда, он вводил комиссию и до этого — в 2021 году оплата покупок по Visa и Mastercard сопровождалась 2%-ной комиссией. Тогда платёжные системы начали расследование и пригрозили банкам штрафами до $1 млн. В Mastercard напоминали, что все транзакции обрабатывает НСПК, платёжная система никаких комиссий не берёт.

На vc.ru первым о возвратах удержанных сборов сообщил пользователь с ником noname. Редакция vc.ru направила запрос в пресс-службу маркетплейса в 17:04 мск, но ответа тогда не получила.

#новость #wildberries #visa #mastercard

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44 комментария
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 Мурад Муртазалиев

И никого наказания. Вообще.

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При себе ничего нет

А за что наказывать? Ну отступились с кем не бывает. Подумаешь хотели наебать народ.

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Zloy Marketolog

не хотели наебать, а наебали - действие уже совершено) учитывая обороты ВБ, это крупный размер, за такое сажают на 5 лет даже если ты всё вернул

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Иван Касаткин

Товарищ прокурор, произошла чудовищная ошибка!

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Вася Пражкин

Ок, относимся с пониманием.

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Дмитрий Родионов

В этом Вайлдберриз вообще есть что - то хорошее?
По мне так полный пиздец.

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Мурад Муртазалиев

Где закупается барин?

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Дмитрий Родионов

На Авито 🤣

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Мурад Муртазалиев

Так там же самое, только с логистикой хуже)

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Дмитрий Родионов

Авито это свой мир. Свои приключения. За эту романтику я готов чем-то рисковать)
Вцелом в хорошем таком плюсе б

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Андрей Шепелев

А что не так

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The Bookish Bat

Да, именно так, бескрайний и полный

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Иван Серик

Нету! Их заставили!

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noname

Селлеров на скидоны ебические прогибают. Я так летом купил кофту и джинсы в 2,5 раза дешевле, чем на официальном сайте селлера.

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Андрей Захаров

Галя, у нас отмена (С) ))))

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Zloy Marketolog

тогда уж Таня))

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Вадим Д.

Они там совсем ипанько?
Или так делают: прокати — хорошо, не прокатит — следующий бред запускаем.

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تقي

Так же все работает в рс, и бизнес и политика

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Pavel Chernikov

Наняли гроусхакера, уже гипотезы тестит

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Григорий Догонин

Потому что никакой Визы и Мастеркард в России уже нет, это франкенштейн на НСПК

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Марат Шайхутдинов

Так и комиссия была с карт которые реально виза и Мастеркард.
Знаете у кого такие карты есть? У казахов, белорусов, армян куда тоже доставляет ВБ

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selecadm

https://wb-bank.ru/news/368/

При оплате заказа платежными картами международных платежных систем VISA и MasterCard, выпущенными в России, взимается вознаграждение

))

Введение новой комиссии для физических лиц
Наш Банк - это современный высокотехнологичный банк, сочетающий в себе новейшие технологии…
wb-bank.ru
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Марат Шайхутдинов

Щас нахватаю минусов.
Но рф пользователей это никак не коснулось, так как все карты даже если виза и мастеркард написано сейчас это карты Мир.

А белорусов, казахов, которые покупают на вб это коснулось. Но они ж и не миром платят и есть реально повышенные издержки на приём платежей из других стран.

Чему вы все радуетесь хз.
Просто тупо всем покупателям цены на эти издержки поднимут

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selecadm

С чего это? Речь про российские карты, начинающиеся на 4 и 5, это бывшие Visa и Mastercard соответственно. У меня же писало комиссию. И по ссылке была оферта ООО "Вайлдберриз Банк", а российский банк иностранные карты принимать не может, это отключили из-за санкций. Вы видимо не до конца разобрались в вопросе ))

https://www.wb-bank.ru/upload/docs/ofertamps.pdf

https://www.wb-bank.ru/upload/docs/ofertamps.pdf
https://www.wb-bank.ru/upload/docs/ofertamps.pdf
www.wb-bank.ru
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Марат Шайхутдинов

Согласен

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Александр

А что, на вб можно платить иностранным картами?

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hakhagmon

kg, by, it, uz не думаю что у жителей этих стран карты мир))

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Марат Шайхутдинов

Ит - Италия?))

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hakhagmon

да, раньше была туда доставка. сейчас вижу только этих

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selecadm

Не думаю. Иностранные карты российскими мерчантами обрабатываются не могут. Только через иностранный шлюз.

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hakhagmon

сначала процент продавцам поднимут))

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Мурад Муртазалиев

И пвз)

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Марат Шайхутдинов

В конечном итоге за все платит покупатель конечный

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Zloy Marketolog

Это не касается плательщиков из других стран, их платежи обсуждаются на их территории и никак не касаются российской прокуратуры и российских законов

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Марат Шайхутдинов

Смешно)
Рф прокуратура все порешает.
Вы вообще недооцениваете РФ, американские выборы чего только стоят).

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sasha supertouch

Быстро как, гляди

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Артур Маслов

знаменитый пункт "Не прокатило"

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Кристина Корсанова

А представьте какого сотрудникам терпеть такие изменения и отношения

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Иван Серик
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При себе ничего нет

Мда нет. Пока никто не ответил за это. Что мешает в следующий раз им так поступить ?

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Влад
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Дмитрий Зима

И все? так быстро? А сколько собрать успели? Возврат будет?

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Эмиль Тахмазов

Ой, Бакальчук, а что с лицом?

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Сергей Сахно

Пиздаболы они. Бабла не вернули уже за несколько покупок. У них долбоебные правила по поводу отказа от пищевых и медицинских товаров. Если прислали просрочку то могут и не вернуть деньги даже если отказываешься сразу на ПВЗ.

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