Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Инвестиции
Личный опыт
Крипто
Право
Образование
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Офис

Samsung потребовала от части сотрудников в США ходить в офис пять рабочих дней и пообещала дать менеджерам инструмент для отслеживания

Речь о полупроводниковом подразделении. Сколько человек затронула политика полного возвращения в офис — неизвестно.

  • Изменения анонсировали в июле 2025 года, узнало Business Insider из внутренних сообщений. В августе HR-отдел в своей корпоративной рассылке сообщил, что эффект уже есть — «в офисе стало больше улыбающихся лиц».
  • Компания подчеркнула, что рассчитывает на соблюдение правил, и рассказала, что в «ближайшие пару недель» выпустит «систему контроля» для руководителей. Последние смогут отслеживать, сколько дней в неделю подчинённый ходит в офис и сколько времени проводит в нём.
  • Начальники должны сами сформировать ожидания — в том числе на случай, если сотрудники будут приходить «для галочки»: попить кофе. Система также не будет учитывать отсутствие из-за встреч, командировок и других уважительных причин.
  • Раньше Samsung разрешала работать из дома по два дня из пяти. В апреле предупредила о пересмотре правил во имя инноваций и более тесного взаимодействия между сотрудниками. В мае она попросила приходить в офис «регулярнее», а в июне сообщила о позитивных изменениях: «на парковке стало больше машин, а в кафетерии — больше голодных ртов».
  • В Samsung подтвердили изданию, что изменили правила для части сотрудников полупроводникового подразделения, но деталями не поделились.
Источник фото: SamMobile
Источник фото: SamMobile
Полина Лааксо
Карьера
Глава Nothing: «Высокая скорость работы и большие амбиции — несовместимые с удалёнкой вещи»

Сотрудников стартапа обяжут ходить в офис все пять рабочих дней.

Карл Пэй. Источник: Phone Arena

#новости

5
2
1
1
24 комментария