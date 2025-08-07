Samsung потребовала от части сотрудников в США ходить в офис пять рабочих дней и пообещала дать менеджерам инструмент для отслеживания

Речь о полупроводниковом подразделении. Сколько человек затронула политика полного возвращения в офис — неизвестно. Изменения анонсировали в июле 2025 года, узнало Business Insider из внутренних сообщений. В августе HR-отдел в своей корпоративной рассылке сообщил, что эффект уже есть — «в офисе стало больше улыбающихся лиц».Компания подчеркнула, что рассчитывает на соблюдение правил, и рассказала, что в «ближайшие пару недель» выпустит «систему контроля» для руководителей. Последние смогут отслеживать, сколько дней в неделю подчинённый ходит в офис и сколько времени проводит в нём.Начальники должны сами сформировать ожидания — в том числе на случай, если сотрудники будут приходить «для галочки»: попить кофе. Система также не будет учитывать отсутствие из-за встреч, командировок и других уважительных причин.Раньше Samsung разрешала работать из дома по два дня из пяти. В апреле предупредила о пересмотре правил во имя инноваций и более тесного взаимодействия между сотрудниками. В мае она попросила приходить в офис «регулярнее», а в июне сообщила о позитивных изменениях: «на парковке стало больше машин, а в кафетерии — больше голодных ртов».В Samsung подтвердили изданию, что изменили правила для части сотрудников полупроводникового подразделения, но деталями не поделились.Источник фото: SamMobileПолитику пересматривают и другие крупные компании, в том числе Microsoft, Google, Amazon, J.P. Morgan, AT&T и Uber.Полина ЛааксоКарьера21.08.2024Глава Nothing: «Высокая скорость работы и большие амбиции — несовместимые с удалёнкой вещи» Сотрудников стартапа обяжут ходить в офис все пять рабочих дней.#новости