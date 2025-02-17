Си Цзиньпин встретился с основателями Alibaba, Xiaomi, BYD, DeepSeek и других компаний и призвал частный бизнес «проявить талант»

Сейчас «подходящее для этого время», заключил председатель КНР.Он заявил, что у частного бизнеса есть «широкие перспективы», чтобы «создавать богатство и возможности», а власти со своей стороны будут «поощрять, поддерживать и направлять развитие частного сектора», а также решат проблему с необоснованными сборами, штрафами и проверками, передают Reuters и FT.На встрече присутствовали основатели Alibaba, Huawei, Xiaomi, BYD, Meituan, CATL, Unitree и DeepSeek Джек Ма, Жэнь Чжэнфэй, Лэй Цзюнь, Ван Чуаньфу, Ван Син, Робин Цзэн, Ван Синсин и Лян Вэньфэн, сооснователь Tencent Пони Ма и другие. Представителей ByteDance, JD.com и Baidu не было.По официальным данным, частный сектор Китая обеспечивает стране свыше 50% налоговых поступлений, более 60% ВВП и 70% техинноваций. По словам аналитиков, эта встреча — показатель, что правительство обеспокоилось замедлением роста экономики и попытками США ограничить развитие Китая с помощью санкций и пошлин.А ещё, говорят они, это попытка убедить предпринимателей, что власти их поддержат. Вселить веру в последнее может помочь присутствие на встрече Джека Ма — «самой знаковой жертвы технологических репрессий Пекина за последние годы», пишет FT.Ма редко появлялся на публике, с тех пор как раскритиковал правительство в 2020 году — когда оно решило отменить IPO его финтеха Ant Group. Ма утверждал, что финансовая политика КНР «душит инновации».В 2023 году источник Bloomberg рассказал, что власти пытались убедить Ма вернуться в Китай, откуда он уехал из-за давления, и помочь продемонстрировать господдержку бизнеса. Но тот тогда решил остаться за границей.Источник фото: ReutersВласти Китая начали ужесточать контроль за бизнесом в 2021 году. Под регулирование попали компании из сферы онлайн-образования и медицины, разработчики игр, соцсети, торговые площадки и сервисы доставки. На фоне этих изменений акции некоторых из них падали на 90%.Переизбрание Си Цзиньпина в 2022 году вызвало просадку индекса Hang Seng, в который входят китайские компании, торгующиеся на Гонконгской бирже. Но с начала 2025 года — в частности на фоне интереса к китайской нейросети DeepSeek — индекс вырос на 24%.Вадим СкворцовДеньги25.12.2020Критиковал власти Китая, называл банки «ломбардами»: чем Джек Ма спровоцировал регуляторов остановить IPO Ant Group И начать антимонопольное расследование против Alibaba. В конспекте материала Bloomberg — почему «империя» Ма помешала китайскому правительству и как он все эти годы находил общий язык с регуляторами.#китай #новости
Даже так тебя начальник контролирует на работе? Ого
А потом рсстрелять.
Не поздно ли они спохватились? После всех тех регуляций и давления последних лет, многие компании уже успели "почувствовать на себе" всю прелесть государственного контроля
Откуда первой экономике мира вообще знать что и когда делать, верно?
Раз:
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?name_desc=false
Два:
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October/weo-report?c=512,914,612,614,311,213,911,314,193,122,912,313,419,513,316,913,124,339,638,514,218,963,616,223,516,918,748,618,624,522,622,156,626,628,228,924,233,632,636,634,238,662,960,423,935,128,611,321,243,248,469,253,642,643,939,734,644,819,172,132,646,648,915,134,652,174,328,258,656,654,336,263,268,532,944,176,534,536,429,433,178,436,136,343,158,439,916,664,826,542,967,443,917,544,941,446,666,668,672,946,137,546,674,676,548,556,678,181,867,682,684,273,868,921,948,943,686,688,518,728,836,558,138,196,278,692,694,962,142,449,564,565,283,853,288,293,566,964,182,359,453,968,922,714,862,135,716,456,722,942,718,724,576,936,961,813,726,199,733,184,524,361,362,364,732,366,144,146,463,528,923,738,578,537,742,866,369,744,186,925,869,746,926,466,112,111,298,927,846,299,582,487,474,754,698,&s=PPPGDP,&sy=2019&ey=2019&ssm=0&scsm=0&scc=0&ssd=0&ssc=0&sic=1&sort=country&ds=,&br=1
А куда они денутся с подводной лодки? В США им переезжать немного поздновато.