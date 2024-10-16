Глава «Сбера» призвал освободить «Почту России» от «навешанных на неё гирь»

Вот мы сейчас рассматривали «Почту России». Она, говорят, проиграла конкуренцию большому количеству маркетплейсов. Но, если сравнить регулирование для «Почты России», то оно настолько жёсткое и настолько тяжёлое, что у них не было шансов, собственно говоря, эту конкуренцию выиграть.
А почему Почта России вообще конкурирует с маркетплейсами?
Я всегда считал, что Почта конкурирует с КСЕ / СДЕК / DHL…
Потому что одна из больших частей дохода маркетплейсов это логистика
авито вообще подряжает почту россии ,если считать авито маркетплэйсом
Что там, что там продают консервы
Могла бы под себя подмять весь рынок доставки.. если бы был адекватный менеджмент
Чтобы Россия смогла «вырваться из своей исторической роли», нужно ее «освободить», говорит Греф. Но как — не уточняет. 😀