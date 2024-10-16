Глава «Сбера» призвал освободить «Почту России» от «навешанных на неё гирь»

Вот мы сейчас рассматривали «Почту России». Она, говорят, проиграла конкуренцию большому количеству маркетплейсов. Но, если сравнить регулирование для «Почты России», то оно настолько жёсткое и настолько тяжёлое, что у них не было шансов, собственно говоря, эту конкуренцию выиграть.