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Полина Лааксо
Мнения

Глава «Сбера» призвал освободить «Почту России» от «навешанных на неё гирь»

«Гирями» Герман Греф назвал излишнее государственное регулирование.

  • Из-за него у оператора «не было шансов выиграть конкуренцию у маркетплейсов», пишет РБК со ссылкой на выступление главы «Сбера» на форуме Finopolis. По его словам, условия должны быть «одинаковыми для всех».

Вот мы сейчас рассматривали «Почту России». Она, говорят, проиграла конкуренцию большому количеству маркетплейсов. Но, если сравнить регулирование для «Почты России», то оно настолько жёсткое и настолько тяжёлое, что у них не было шансов, собственно говоря, эту конкуренцию выиграть.

Герман Греф, глава «Сбер»
  • Он напомнил: в отличие от маркетплейсов «Почта России» не может привлекать к доставке самозанятых, а также должна выполнять «социальные функции». Чтобы почтовый оператор мог «вырваться из своей исторической роли», нужно его «освободить», говорит Греф. Но как — не уточняет.
Греф. Источник фото: «Бизнес-вектор»
Греф. Источник фото: «Бизнес-вектор»
  • В 2023 году «Почта России» предложила Минцифры обязать маркетплейсы и другие онлайн-магазины с выручкой больше 1 млрд рублей в год платить в её пользу «инфраструктурный платёж» — в размере 0,5% от квартального оборота товаров. Он позволил бы поддержать убыточные отделения в отдалённых районах.
  • Против инициативы высказывались АКИТ, ФАС и Минпромторг. Позже маркетплейсы предложили ввести оплату доставки и аренды складов вместо платежа в 0,5% от оборота, но в конце года идею о сборе «сняли с повестки».
  • В марте 2024 года Минцифры предложило безвозмездно передавать «Почте России» помещения в новостройках, а в мае — обеспечить ей монополию на доступ к почтовым ящикам, чтобы она могла «зарабатывать».
  • В 2022 году компания получила убыток в размере 30,4 млрд рублей. В 2023 году он сократился до 7,2 млрд рублей. Компания объясняла убытки выросшими расходами на логистику, обслуживание техники, тратами на повышение зарплат и снизившимся потоком отправлений.
Евгения Евсеева
Маркетплейсы
«Почта России» запустила сервис для управления продажами на маркетплейсах

С помощью него можно контролировать цены на товары и их остатки, а также управлять доставкой.

#новости #почтароссии

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104 комментария
Gorbun iz Notr Dama

А почему Почта России вообще конкурирует с маркетплейсами?

26
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Евгений Дроздов

Я всегда считал, что Почта конкурирует с КСЕ / СДЕК / DHL…

27
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Сергей Елкин

Потому что одна из больших частей дохода маркетплейсов это логистика

4
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Roll Null

авито вообще подряжает почту россии ,если считать авито маркетплэйсом

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Black7

Что там, что там продают консервы

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Курчатов

Могла бы под себя подмять весь рынок доставки.. если бы был адекватный менеджмент

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Михаил

Чтобы Россия смогла «вырваться из своей исторической роли», нужно ее «освободить», говорит Греф. Но как — не уточняет. 😀

17
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