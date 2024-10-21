WSJ: «Раньше Intel и Boeing числились во всех списках самых почитаемых американских производителей, а теперь находятся на грани краха»

И это проблема не только для инвесторов, но и для всей страны в целом.Обе компании некогда задавали стандарты в производстве — были «новаторами», чьи разработки отвечали строжайшим техническим требованиям. Теперь «всё иначе», пишет WSJ.Intel приостановила выплату дивидендов, объявила о сокращении 19 тысяч сотрудников и расходов — капитальных, маркетинговых и тех, что идут на исследовательские и опытно-конструкторские работы. Boeing запланировала сократить 17 тысяч рабочих мест и на протяжении всего 2024 года находится под строгим надзором регуляторов — из-за постоянных неполадок с самолётами.«За последние пять лет совокупная рыночная стоимость обеих компаний сократилась вдвое», — отмечает издание. В 2019 году акции Boeing стоили больше $371, а бумаги Intel доходили до $60. На 21 октября 2024 года первые торгуются на отметке ниже $160, а вторые не превышают $23. По словам WSJ, на фоне убытков даже раздел бизнеса и банкротство уже не кажутся такими уж «нереалистичными» сценариями.США много лет соперничают с Китаем и в экономике, и на рынке технологий. Но если в проектировании они «всё ещё находятся на острие инноваций», то в производстве «теряют хватку». На конец 1999 года четыре из десяти самых дорогих компаний США были производственными предприятиями. Теперь таких в списке нет.Источник фото: The HillИногда местный бизнес проигрывает агрессивным конкурентам из-за рубежа, но Intel и Boeing «стали заложниками» собственных решений, «поставив деньги выше технологического идеала». Intel в своё время отказалась производить чипы для первого iPhone, посчитав инициативу недостаточно прибыльной. Позже упустила возможность возглавить «ИИ-лихорадку».Boeing, желая в конце 2010-х побыстрее и подешевле повысить мощность двигателей в самолётах 737, решила просто заменить ПО, вместо того чтобы перепроектировать суда, что привело к двум катастрофам. А частичный аутсорсинг цепочки поставок и отток высококвалифицированных механиков спровоцировали задержки и проблемы с качеством разработок.При этом Intel — всё ещё единственная американская компания, которая может соперничать с тайваньским производителем полупроводников TSMC. Именно с ним заключают контракты многие технологические гиганты.А Boeing, хоть и отстаёт от SpaceX в космических перевозках, по-прежнему остаётся крупнейшим местным поставщиком больших коммерческих авиалайнеров. Если она выйдет из гонки, то рынок поделят европейская Airbus и китайская госкомпания Comac.Задуматься об этом должны, прежде всего, руководители, а также акционеры обеих компаний. И, возможно, им стоило бы поучиться у главы SpaceX и Tesla Илона Маска, для которого нормально ночевать на предприятии ради выпуска новой продукции, заключает WSJ.#новости #boeing #intel
"Находятся на грани краха"
При этом одна Intel по капитализации ≈ Сбербанк + Роснефть. Вот это крах
Приплетаем рашку.
По капитализации как Сбербанк + Роснефть, а пользы в 100 раз больше.
При этом одна Intel по капитализации ≈ Сбербанк + Роснефть. Вот это крахКапитализация в моменте может быть любой, это спекулятивная величина, а крах может наступить уже завтра и капитализация резко станет значением околоноля
Как сравнить несравнимое. Винкевич знает
ну а это так, мелочи
Машину пентиумом заправлять будешь?