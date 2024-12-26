«Гибриды — дорога в ад»: бывший глава Aston Martin раскритиковал неспешный переход производителей к выпуску электромобилей

Так Запад рискует ещё больше отстать от конкурентов из Китая. «[Выбор в пользу гибридных машин] — это переходная стратегия. Чем дольше вы ей следуете, тем медленнее адаптируетесь к новой реальности», — заявил Энди Палмер, также работавший операционным директором Nissan.В Nissan он, помимо прочего, руководил разработкой Nissan Leaf — «первого в мире электрического автомобиля массового выпуска», за что некоторые зовут его «крестным отцом электромобилей».По словам Палмера, у китайских производителей «отличное» соотношение цены и качества, а технологии изготовления аккумуляторов лучше, чем у западных компаний. Во многом помогла долгосрочная поддержка со стороны правительства, которое выделило на субсидии производителям электромобилей не менее $230 млрд с 2009 года.США и Европа пытаются защитить местных промышленников от конкуренции со стороны Китая ввозными пошлинами, но Палмер считает, что это только вредит: производители «ленятся» и в итоге ещё больше теряют конкурентоспособность.Работать нужно по принципу «выживет сильнейший», особенно в Европе, на которую у компаний вроде BYD и Xpeng «амбициозные планы», говорит он. И «если Запад хочет догнать Китай», то его нужно «копировать», потому что «сейчас всё китайское»: «Даже если задумаете делать аккумуляторы — минералы всё равно придётся брать в Китае».Палмер. Источник фото: FTВ октябре 2024 года руководство Volkswagen сообщило о планах закрыть три завода в Германии и сократить зарплаты. Компания ищет способ уменьшить расходы в том числе на фоне обострения конкуренции с Китаем.В ноябре Nissan объявила об увольнении 9000 сотрудников и сокращении производственных мощностей на 20% в связи с ухудшением финансовых показателей. К 2026 году компания думает объединиться c Honda для оптимизации производств.Полина ЛааксоМнения10 октПредседатель Toyota Motor предупредил, что полный переход на электромобили приведёт к сокращению рабочих мест Акио Тойоде ближе автомобили с бензиновыми двигателями.#новости
Не, дорога в ад это дизель. Гибрид — в чистилище. Электромобиль — в рай.
Дорога в ад это говно под названием электромобили, которые без субсидий и навязывания властями, через идиотские Евро XYZ и прочие клоунские законы, не продаются толком. Потому что никуда и никогда не едут, унылы своей линейной тягой и непрактичны в любом климате прохладней испанского. Зато электромобили это отличная лазейка для зарабатывания бабла теми, у кого его и так много.
непрактичны в любом климате прохладней испанскогоНорвежцы, которые покупают больше электромобилей, нежели автомобилей с ДВС, видимо, об этом не знают
В смысле, не едут?
непрактичны в любом климате прохладней испанского
Пойду пацанам из камчатской группы WhatsApp владельцев Nissan Leaf расскажу, посмеются
бывший глава Фольксваген груп (ВАГ) Герберт Дисс, за рулем китайского авто
https://www.youtube.com/watch?v=EPxx8NRd38A
Наверное, Фольксваген тож так думал, когда не спешил с электричками и всяким планшет-стилем китайцев