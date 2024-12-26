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Полина Лааксо
Мнения

«Гибриды — дорога в ад»: бывший глава Aston Martin раскритиковал неспешный переход производителей к выпуску электромобилей

Так Запад рискует ещё больше отстать от конкурентов из Китая.

  • «[Выбор в пользу гибридных машин] — это переходная стратегия. Чем дольше вы ей следуете, тем медленнее адаптируетесь к новой реальности», — заявил Энди Палмер, также работавший операционным директором Nissan.
  • В Nissan он, помимо прочего, руководил разработкой Nissan Leaf — «первого в мире электрического автомобиля массового выпуска», за что некоторые зовут его «крестным отцом электромобилей».
  • По словам Палмера, у китайских производителей «отличное» соотношение цены и качества, а технологии изготовления аккумуляторов лучше, чем у западных компаний. Во многом помогла долгосрочная поддержка со стороны правительства, которое выделило на субсидии производителям электромобилей не менее $230 млрд с 2009 года.
  • США и Европа пытаются защитить местных промышленников от конкуренции со стороны Китая ввозными пошлинами, но Палмер считает, что это только вредит: производители «ленятся» и в итоге ещё больше теряют конкурентоспособность.
  • Работать нужно по принципу «выживет сильнейший», особенно в Европе, на которую у компаний вроде BYD и Xpeng «амбициозные планы», говорит он. И «если Запад хочет догнать Китай», то его нужно «копировать», потому что «сейчас всё китайское»: «Даже если задумаете делать аккумуляторы — минералы всё равно придётся брать в Китае».
Палмер. Источник фото: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcontent%2F43556486-bdce-11e4-9d09-00144feab7de&postId=1730152" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">FT</a>
Палмер. Источник фото: FT
  • В октябре 2024 года руководство Volkswagen сообщило о планах закрыть три завода в Германии и сократить зарплаты. Компания ищет способ уменьшить расходы в том числе на фоне обострения конкуренции с Китаем.
  • В ноябре Nissan объявила об увольнении 9000 сотрудников и сокращении производственных мощностей на 20% в связи с ухудшением финансовых показателей. К 2026 году компания думает объединиться c Honda для оптимизации производств.
Полина Лааксо
Мнения
Председатель Toyota Motor предупредил, что полный переход на электромобили приведёт к сокращению рабочих мест

Акио Тойоде ближе автомобили с бензиновыми двигателями.

Акио Тойода. Источник фото: AP

#новости

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34 комментария
Griby Lenina

Не, дорога в ад это дизель. Гибрид — в чистилище. Электромобиль — в рай.

2
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Maxim Sergeev

Дорога в ад это говно под названием электромобили, которые без субсидий и навязывания властями, через идиотские Евро XYZ и прочие клоунские законы, не продаются толком. Потому что никуда и никогда не едут, унылы своей линейной тягой и непрактичны в любом климате прохладней испанского. Зато электромобили это отличная лазейка для зарабатывания бабла теми, у кого его и так много.

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Jack Brown

непрактичны в любом климате прохладней испанскогоНорвежцы, которые покупают больше электромобилей, нежели автомобилей с ДВС, видимо, об этом не знают

4
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GREEN Opt

В смысле, не едут?

1
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Frolov Konstantin

непрактичны в любом климате прохладней испанского

Пойду пацанам из камчатской группы WhatsApp владельцев Nissan Leaf расскажу, посмеются

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Michael Smith

бывший глава Фольксваген груп (ВАГ) Герберт Дисс, за рулем китайского авто
https://www.youtube.com/watch?v=EPxx8NRd38A

1
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Извинись

Наверное, Фольксваген тож так думал, когда не спешил с электричками и всяким планшет-стилем китайцев

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