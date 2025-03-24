Бренд косметики устроил акцию с продажей куриных яиц в Нью-Йорке на фоне их нехватки в США

Компания продавала дюжину штук за $3,37.Бренд косметики The Ordinary продавал куриные яйца в двух своих магазинах в Нью-Йорке, рассказала компания в соцсетях. Купить упаковку из 12 штук можно было только на выходных 22-23 марта 2025 года по цене $3,37 (около 285 рублей по курсу ЦБ на 24 марта 2025 года).Маркетинговую акцию организовали вместе с творческой группой MSCHF, которая создаёт вирусные арт-проекты, пишет The Economic Times. По данным издания, бренд отпускал по две коробки «по разумной цене» в одни руки.Продажи начали на фоне острой нехватки яиц в США из-за вспышек птичьего гриппа. Это привело к росту цен: дюжина яиц стоит почти $5 (около 423 рублей), приводит издание данные статистического бюро. В марте 2025 года США заявили, что импортируют яйца из Турции и Южной Кореи, чтобы стабилизировать цены.Источник: The Ordinary В России продукты вместе с непродовольственными товарами предлагал, например, магазин обуви Rendez-Vous. В начале 2024 года при онлайн-заказе с доставкой в Москве и Подмосковье покупатели могли докупить овощи или фрукты с собственной фермы ритейлера.#новости