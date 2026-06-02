Евгения Евсеева
Ритейл

«Лента» официально объявила о покупке сети гипермаркетов «О’Кей»

Сделка безденежная.

Источник: «Ведомости»
  • «Лента» получит 100% в ООО «РФБ-Ритейл» — операторе сети гипермаркетов «О‘Кей», сообщил сам ритейлер.
  • Сделка — без денежной составляющей, её уже одобрила ФАС. В обмен на приобретаемую долю «Лента» примет на себя долговые обязательства компании.
  • «Лента» приобретёт 75 гипермаркетов общей площадью 478 тысяч м², а также четыре распределительных центра общей площадью 107 тысяч м². Большинство магазинов до конца 2026 года планируют перевести под бренд «Гипер Лента».
  • На фоне новости акции «Ленты» выросли на 4,05%, до 1774 рублей, а расписки «О’Кей» — на 9,5%, до 47,84 рубля.
  • В декабре 2024 года совет директоров люксембургской O’Key Group S.A, управляющей российской сетью гипермаркетов «О‘Кей», объявил о продаже бизнеса местному менеджменту — ООО «РФБ-Ритейл».
  • В октябре 2025-го ФАС согласовала сделку по продаже 99% «РФБ-Ритейл» компании ООО «Земун». Последнее зарегистрировано в 2024 году. С 2025-го владелица — Ольга Запорожец, до этого юрлицо принадлежало ООО «Космарт Солюшен».
  • В начале 2025 года «Фонтанка» сообщала, что передача компании менеджменту может быть промежуточным этапом. Издание писало, что сеть гипермаркетов с «высокой вероятностью» могут перепродать «Ленте»: источник в одном из департаментов «О‘Кея» якобы подтвердил, что компания «из пяти букв» считается «наиболее вероятным кандидатом» на покупку гипермаркетов.

