«Лента» официально объявила о покупке сети гипермаркетов «О’Кей»

Сделка безденежная. Источник: «Ведомости»«Лента» получит 100% в ООО «РФБ-Ритейл» — операторе сети гипермаркетов «О‘Кей», сообщил сам ритейлер.Сделка — без денежной составляющей, её уже одобрила ФАС. В обмен на приобретаемую долю «Лента» примет на себя долговые обязательства компании.«Лента» приобретёт 75 гипермаркетов общей площадью 478 тысяч м², а также четыре распределительных центра общей площадью 107 тысяч м². Большинство магазинов до конца 2026 года планируют перевести под бренд «Гипер Лента».На фоне новости акции «Ленты» выросли на 4,05%, до 1774 рублей, а расписки «О’Кей» — на 9,5%, до 47,84 рубля.В декабре 2024 года совет директоров люксембургской O’Key Group S.A, управляющей российской сетью гипермаркетов «О‘Кей», объявил о продаже бизнеса местному менеджменту — ООО «РФБ-Ритейл».В октябре 2025-го ФАС согласовала сделку по продаже 99% «РФБ-Ритейл» компании ООО «Земун». Последнее зарегистрировано в 2024 году. С 2025-го владелица — Ольга Запорожец, до этого юрлицо принадлежало ООО «Космарт Солюшен».В начале 2025 года «Фонтанка» сообщала, что передача компании менеджменту может быть промежуточным этапом. Издание писало, что сеть гипермаркетов с «высокой вероятностью» могут перепродать «Ленте»: источник в одном из департаментов «О‘Кея» якобы подтвердил, что компания «из пяти букв» считается «наиболее вероятным кандидатом» на покупку гипермаркетов.#новости #лента #окей