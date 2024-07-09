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Артур Томилко
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«Лаборатория Касперского» запустила маркетплейс приложений для компаний Kaspersky Appicenter

Он будет продвигать продукты интернета вещей, работающие на операционной системе KasperskyOS.

  • О запуске Kaspersky Appicenter «Ведомостям» рассказал представитель компании. По его словам, маркетплейс ориентирован на корпоративных заказчиков и промышленные предприятия. Общие вложения в проект он оценил в $2 млн.
  • Загружать приложения на площадку смогут любые разработчики ПО. Для этого им нужно «зарегистрироваться в Appicenter, купить “коробку” (специальное устройство) и скачать инструменты для написания кода, сейчас это набор для разработки под шлюзы для интернета вещей», пояснил собеседник газеты.
  • На начальном этапе разрабатывать приложения можно на базе Linux, но работать они будут только на KasperskyOS. В дальнейшем разработчики должны будут полностью перейти на KasperskyOS.
  • Первым продуктом в Appicenter стал кибериммунный шлюз Kaspersky IoT Secure Gateway 3.0. на отечественной аппаратной платформе Kraftway «Рубеж Н». Это программно-аппаратный комплекс, включающий ПО и «железо», который позволяет объединить «множество» датчиков и устройств и собирать с них данные в единую систему.
  • Зарабатывать на каталоге приложений компания планирует за счёт продажи лицензий Kaspersky Security Center — единой консоли управления для администрирование корпоративных устройств на KasperskyOS.
  • Системы интернета вещей могут быть востребованы в промышленности, энергетике, медицине, ЖКХ и других отраслях, говорят опрошенные газетой эксперты. Но чтобы заинтересовать корпоративных клиентов, на Kaspersky Appicenter должен быть доступен хотя бы минимальный набор приложений, который закроет базовые задачи предприятия на 70-80%.

#новости #лабораториякасперского

10
10 комментариев
Слегка Придурковатый

Нам этот ваш Касперский и нахуй не нужон.

4
1
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Alex Tinyakoff (tinyakoff)

Спасибо, но оставьте себе.

3
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miumi xiumi
1
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miumi xiumi

TINYAKOFFFFF

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miumi xiumi

Мммммм, проприетарный софт от Касперского) Мечта каждого товарища майора

3
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ЯжПрограммист

купить “коробку”

Звучит уже как-то сложно

2
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Михаил Сметанников

Надо же где-то жить…

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