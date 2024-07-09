«Лаборатория Касперского» запустила маркетплейс приложений для компаний Kaspersky Appicenter

Он будет продвигать продукты интернета вещей, работающие на операционной системе KasperskyOS.О запуске Kaspersky Appicenter «Ведомостям» рассказал представитель компании. По его словам, маркетплейс ориентирован на корпоративных заказчиков и промышленные предприятия. Общие вложения в проект он оценил в $2 млн.Загружать приложения на площадку смогут любые разработчики ПО. Для этого им нужно «зарегистрироваться в Appicenter, купить “коробку” (специальное устройство) и скачать инструменты для написания кода, сейчас это набор для разработки под шлюзы для интернета вещей», пояснил собеседник газеты.На начальном этапе разрабатывать приложения можно на базе Linux, но работать они будут только на KasperskyOS. В дальнейшем разработчики должны будут полностью перейти на KasperskyOS.Первым продуктом в Appicenter стал кибериммунный шлюз Kaspersky IoT Secure Gateway 3.0. на отечественной аппаратной платформе Kraftway «Рубеж Н». Это программно-аппаратный комплекс, включающий ПО и «железо», который позволяет объединить «множество» датчиков и устройств и собирать с них данные в единую систему.Зарабатывать на каталоге приложений компания планирует за счёт продажи лицензий Kaspersky Security Center — единой консоли управления для администрирование корпоративных устройств на KasperskyOS.Системы интернета вещей могут быть востребованы в промышленности, энергетике, медицине, ЖКХ и других отраслях, говорят опрошенные газетой эксперты. Но чтобы заинтересовать корпоративных клиентов, на Kaspersky Appicenter должен быть доступен хотя бы минимальный набор приложений, который закроет базовые задачи предприятия на 70-80%.#новости #лабораториякасперского
Нам этот ваш Касперский и нахуй не нужон.
Спасибо, но оставьте себе.
TINYAKOFFFFF
Мммммм, проприетарный софт от Касперского) Мечта каждого товарища майора
купить “коробку”
Звучит уже как-то сложно
Надо же где-то жить…