Internet Archive начал восстанавливать работу после хакерской атаки

В 1996 году программист Брюстер Кейл придумал сервис, чтобы сохранять веб-страницы. Он не принёс ни цента, но хранит в себе около 700 млрд сайтов, книг, игр и фильмов. Откуда идея и с какими проблемами Кейл столкнулся — в пересказе TechRadar.