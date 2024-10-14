Internet Archive начал восстанавливать работу после хакерской атаки

Пока сайт доступен в режиме «только для чтения». О возобновлении работы сообщил создатель проекта Брюстер Кейл. Он отметил, что для полного восстановления может потребоваться дополнительное техническое обслуживание — в это время сайт будет временно недоступен.Пока Internet Archive работает в режиме «только для чтения». Функцию, которая позволяет добавлять в архив новые веб-страницы, восстановят позже.Сервис подвергся хакерской атаке 10 октября 2024 года. Злоумышленники взломали archive.org и похитили базу данных весом 6,4 ГБ, содержащую email-адреса, никнеймы и хэши паролей пользователей, а также другие данные сервиса. После этого сайт перестал работать. Internet Archive — некоммерческая организация, основанная в 1996 году программистом Брюстером Кейлом. Она управляет архивом веб-страниц Wayback Machine. С ним в сентябре 2024 года начала сотрудничать Google.Полина ЛааксоСервисы23.12.2021Заархивировать интернет, чтобы помочь студентам, журналистам и исследователям: зачем создавался сервис Wayback Machine В 1996 году программист Брюстер Кейл придумал сервис, чтобы сохранять веб-страницы. Он не принёс ни цента, но хранит в себе около 700 млрд сайтов, книг, игр и фильмов. Откуда идея и с какими проблемами Кейл столкнулся — в пересказе TechRadar.#новости
Наверняка Google их и хакнул чтобы сбить цену и купить их по дешевке 💁♀️
И кстати гугл же убрал у себя кэш. Так что всё сходится 💁♀️
Это сделано чтобы дурить нам голову ещё сильнее, чтобы мы не могли посмотреть что там было. И возможно в этом замешаны такие силы о которых мы ничего не знаем 💁♀️🙄
А могли Роскомнадзор положить 🤔😍
Один из самых ценнейших ресурсов сети