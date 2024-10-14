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Артур Томилко
Сервисы

Internet Archive начал восстанавливать работу после хакерской атаки

Пока сайт доступен в режиме «только для чтения».

  • О возобновлении работы сообщил создатель проекта Брюстер Кейл. Он отметил, что для полного восстановления может потребоваться дополнительное техническое обслуживание — в это время сайт будет временно недоступен.
  • Пока Internet Archive работает в режиме «только для чтения». Функцию, которая позволяет добавлять в архив новые веб-страницы, восстановят позже.
  • Сервис подвергся хакерской атаке 10 октября 2024 года. Злоумышленники взломали archive.org и похитили базу данных весом 6,4 ГБ, содержащую email-адреса, никнеймы и хэши паролей пользователей, а также другие данные сервиса. После этого сайт перестал работать.
  • Internet Archive — некоммерческая организация, основанная в 1996 году программистом Брюстером Кейлом. Она управляет архивом веб-страниц Wayback Machine. С ним в сентябре 2024 года начала сотрудничать Google.
Полина Лааксо
Сервисы
Заархивировать интернет, чтобы помочь студентам, журналистам и исследователям: зачем создавался сервис Wayback Machine

В 1996 году программист Брюстер Кейл придумал сервис, чтобы сохранять веб-страницы. Он не принёс ни цента, но хранит в себе около 700 млрд сайтов, книг, игр и фильмов. Откуда идея и с какими проблемами Кейл столкнулся — в пересказе TechRadar.

Брюстер Кейл / <a href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.irishtimes.com%2Fbusiness%2Ftechnology%2Fa-worldwide-effort-to-stop-the-web-losing-its-memory-1.2877963&amp;psig=AOvVaw15PbX9_Z7Kgzk5nYbge_37&amp;ust=1640357243165000&amp;source=images&amp;cd=vfe&amp;ved=0CAwQjhxqFwoTCODuioyV-vQCFQAAAAAdAAAAABAK" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">The Irish Times</a>

#новости

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3 комментария
Запопу Кусь

Наверняка Google их и хакнул чтобы сбить цену и купить их по дешевке 💁‍♀️

И кстати гугл же убрал у себя кэш. Так что всё сходится 💁‍♀️

Это сделано чтобы дурить нам голову ещё сильнее, чтобы мы не могли посмотреть что там было. И возможно в этом замешаны такие силы о которых мы ничего не знаем 💁‍♀️🙄

1
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Анон Аноныч

А могли Роскомнадзор положить 🤔😍

1
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Arthur Kushmantsev

Один из самых ценнейших ресурсов сети

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