Глава комитета по информполитике о разговорах про возможный запрет WhatsApp*: «Называть даты и поводы для блокировок преждевременно»

Но теперь, по словам Сергея Боярского, у WhatsApp* есть российская «альтернатива» — мессенджер Max от VK.«Пусть каждый сам для себя решает, чем пользоваться, где ему уютнее, удобнее, безопаснее и так далее», — заключил депутат.Претензии к WhatsApp* есть — «в части невыполнения требований законодательства России, локализации данных, противодействия мошенничеству». При этом «называть точные какие-то даты и поводы для блокировок преждевременно».Источник фото: Shutterstock24 июня 2025 года Владимир Путин подписал закон о разработке национального мессенджера. 15 июля правительство назначило им Max.Через два дня Путин поручил проработать допограничения на использование ПО из «недружественных» стран. В поручении фигурировала фраза «коммуникационные сервисы». The Bell писало: «формально это не мессенджеры», но формулировка «достаточно широкая, чтобы допустить любую трактовку».Депутат Антон Немкин не стал подтверждать или отрицать идею в конечном счёте заблокировать WhatsApp*, но назвал ситуацию с ним «легальной брешью в национальной безопасности» и сказал: «Курс на технологический суверенитет абсолютно очевиден».Первый зампред комитета по информполитике Антон Горелкин посоветовал WhatsApp* «готовиться к уходу» из России, потому что сервис «с очень большой долей вероятности попадёт в список [ПО] из "недружественных" стран, подлежащего ограничениям», но подчеркнул: это его «скромное мнение» — о блокировке и запрете он не говорит.Два собеседника нежелательной в России «Медузы», близкие к администрации президента, и источник в Госдуме утверждают, что WhatsApp* заблокируют. По словам одного из них, «99% что это случится». О сроках не знают.Полина ЛааксоСервисы19 июляБлокировка WhatsApp* в России: что говорят о возможном запрете сервиса и какие на то причины Официального решения о блокировке мессенджера нет. Но источники некоторых СМИ на «99%» уверены: это лишь вопрос времени.*Meta, владеющая WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости