СМИ рассказали о мошеннической схеме с мессенджером Max — с его помощью неизвестные пытаются взломать чужие Госуслуги

Случаи пока единичные, но впоследствии могут и участиться, говорят в МТС.Мошенники звонят по мобильной связи и призывают «срочно» зарегистрироваться в «национальном мессенджере», а затем — активировать «аккаунт безопасности». Для этого запрашивают код из SMS, он же— код из Госуслуг, пишет «Код Дурова» со ссылкой на «очевидцев» и свой собственный опыт.Чтобы снять подозрения, злоумышленники объясняют, что Max «государственный» сервис и потому якобы работает в связке с другими государственными платформами. Хотя в реальности интеграции с Госуслугами пока нет. Это только планы.В пресс-службе Max напомнили, что сотрудники мессенджера не звонят пользователям и не запрашивают коды доступа.Источник фото: «РИА Новости»30 мая 2025 года в Госдуму внесли поправки о создании «национального многофункционального сервиса обмена информацией», который объединит функции мессенджера и госплатформ.24 июня закон подписал Владимир Путин. 15 июля правительство постановило, что нацмессенджером станет Max, а развивать его будет VK.Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский уточнял: разработка нацмессенджера призвана «конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных» сервисов, но запретов не предполагает. WhatsApp*, как и Telegram, «могут доживать свой век», просто «теперь при условии безусловного выполнения требований российских законов».#новости