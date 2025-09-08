В августе 2025 года в России 2129 раз «отключали интернет» — проект «На связи»

В июле — 2099 раз, в июне — 662 раза.Статистику приводит проект «На связи», сотрудничающий с «Обществом защиты интернета». В мае 2025 года он зафиксировал 69 «интернет-шатдаунов», в июне — 662, а в июле — 2099.По словам авторов, в основном в России происходят «частичные интернет-шатдауны»: когда в некоторых районах города интернет работает, а в других — нет. Как именно считали отключения, проект не сообщает. Власти объясняют сбои «целями безопасности».В начале сентября 2025 года Минцифры рассказало о «техническом решении», которое позволяет сохранить доступ к «востребованным» сервисам во время отключений интернета.Позже ведомство представило список сайтов и сервисов, которые будут работать: Госуслуги, «ВКонтакте», сервисы «Яндекса», Ozon, Wildberries и некоторые другие. Перечень будут дополнять.#новости