Таня Боброва
Сервисы

В августе 2025 года в России 2129 раз «отключали интернет» — проект «На связи»

В июле — 2099 раз, в июне — 662 раза.

  • Статистику приводит проект «На связи», сотрудничающий с «Обществом защиты интернета». В мае 2025 года он зафиксировал 69 «интернет-шатдаунов», в июне — 662, а в июле — 2099.
  • По словам авторов, в основном в России происходят «частичные интернет-шатдауны»: когда в некоторых районах города интернет работает, а в других — нет. Как именно считали отключения, проект не сообщает. Власти объясняют сбои «целями безопасности».
  • В начале сентября 2025 года Минцифры рассказало о «техническом решении», которое позволяет сохранить доступ к «востребованным» сервисам во время отключений интернета.
  • Позже ведомство представило список сайтов и сервисов, которые будут работать: Госуслуги, «ВКонтакте», сервисы «Яндекса», Ozon, Wildberries и некоторые другие. Перечень будут дополнять.

#новости

