Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
AI
Деньги
Инвестиции
Право
Крипто
Образование
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Сервисы

В даркнете растёт спрос на аренду аккаунтов в Max — ежедневно появляется до тысячи объявлений

Злоумышленники предлагают от $10 до $250, а срок аренды профиля начинается от часа.

  • Об этом «Ъ» рассказали специалисты ИБ-компании «Инфосистемы Джет». «Арендаторы» просят номер телефона и код для авторизации в мессенджере взамен на оплату времени использования аккаунта.
  • Практику подтверждают в МВД. По данным ведомства, чаще всего свои профили отдают школьники и студенты, для которых вознаграждение в $10-15 может быть «значительным». Однако случаи носят единичный характер, а информация о них передаётся в Max.
  • В пресс-службе мессенджера сообщили, что в августе 2025 года заблокировали около 67 тысяч подозрительных аккаунтов, а также выявили и удалили больше 13 тысяч вредоносных файлов. Наиболее частой причиной для блокировки в Max назвали попытки спам-рассылок.
Фото «Ъ» 
Фото «Ъ» 
  • В конце июня 2025 года Владимир Путин подписал закон о создании «национального многофункционального сервиса обмена информацией», который объединит функции мессенджера и госплатформ. В июле правительство постановило, что им станет Max, а развивать его будет VK.
  • В августе пользователи из разных регионов России сообщили о проблемах со звонками в Telegram и WhatsApp*. Затем Роскомнадзор признался, что «частично ограничивает» звонки для «противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов».
  • С 1 сентября 2025 года мессенджер стал обязательным для предустановки на все продаваемые в России смартфоны. А Минцифры рекомендовало крупному бизнесу приступить к интеграции.
Артур Томилко
Мнения
Дмитрий Песков: «Telegram и WhatsApp* должны остаться в России, чтобы у Max была конкуренция»

Иначе национальный мессенджер не сможет развиваться, заявил пресс-секретарь президента.

Фото ТАСС

#новости #max

22
2
1
51 комментарий