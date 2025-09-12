В даркнете растёт спрос на аренду аккаунтов в Max — ежедневно появляется до тысячи объявлений

Злоумышленники предлагают от $10 до $250, а срок аренды профиля начинается от часа.Об этом «Ъ» рассказали специалисты ИБ-компании «Инфосистемы Джет». «Арендаторы» просят номер телефона и код для авторизации в мессенджере взамен на оплату времени использования аккаунта.Практику подтверждают в МВД. По данным ведомства, чаще всего свои профили отдают школьники и студенты, для которых вознаграждение в $10-15 может быть «значительным». Однако случаи носят единичный характер, а информация о них передаётся в Max.В пресс-службе мессенджера сообщили, что в августе 2025 года заблокировали около 67 тысяч подозрительных аккаунтов, а также выявили и удалили больше 13 тысяч вредоносных файлов. Наиболее частой причиной для блокировки в Max назвали попытки спам-рассылок.Фото «Ъ» В конце июня 2025 года Владимир Путин подписал закон о создании «национального многофункционального сервиса обмена информацией», который объединит функции мессенджера и госплатформ. В июле правительство постановило, что им станет Max, а развивать его будет VK.В августе пользователи из разных регионов России сообщили о проблемах со звонками в Telegram и WhatsApp*. Затем Роскомнадзор признался, что «частично ограничивает» звонки для «противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов».С 1 сентября 2025 года мессенджер стал обязательным для предустановки на все продаваемые в России смартфоны. А Минцифры рекомендовало крупному бизнесу приступить к интеграции.Артур ТомилкоМнения5 сентДмитрий Песков: «Telegram и WhatsApp* должны остаться в России, чтобы у Max была конкуренция» Иначе национальный мессенджер не сможет развиваться, заявил пресс-секретарь президента.#новости #max